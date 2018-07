Masz zdjęcie do tego tematu?

Jerzy Brzęczek nowym trenerem polskiej kadry - to on zastąpi Adama Nawałkę! Jerzy Brzęczek w ubiegłym sezonie prowadził Wisłę Płock.

Powódź we Wrocławiu. Kozanów i Księże pod wodą. Tak wyglądał Wrocław w 1997...

Na razie jedynie ogłoszono 47-letniego trenera jako następcę Adama Nawałki. Więcej szczegółów poznamy zapewne dopiero 23 lipca, kiedy to Brzęczek oficjalnie zostanie zaprezentowany jako selekcjoner reprezentacji. Wtedy też z pewnością wyjaśni nam, jak zamierza odbudować kadrę narodową po słabych mistrzostwach świata w Rosji.Jerzy Brzęczek urodził się 18 marca 1971 roku w Truskolasach. Pierwsze siedem lat swojej kariery spędził w kraju, grając w Olimpii i Lechu Poznań, Górniku Zabrze oraz GKS-ie Katowice. W 1992 roku był kapitanem olimpijskiej reprezentacji Polski, która podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie wywalczyła srebrny medal . Natomiast jeśli chodzi o seniorską kadrę, to wystąpił w niej 42 razy, zdobywając cztery bramki.Podczas zagranicznego etapu swojej kariery występował przede wszystkim w Austrii - i tam kilkukrotnie zmieniał kluby, występując między innymi w Tirolu Innsbruck czy Sturmie Graz. Ma też za sobą epizod w izraelskim Maccabi Hajfa. Na zakończenie kariery wrócił do Zabrza, a ostatnie mecze rozgrywał w Polonii Bytom, gdzie też zaczęła się jego kariera trenerska.