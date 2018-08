Cykl wakacyjnych koncertów na zielonym patio OVO Wrocław nabiera rozpędu. Połączenie muzyki na żywo, dobrej kuchni, sezonowych dań i drinków jest doskonałym sposobem na spędzenie czasu w wakacyjny wieczór. W dwa najbliższe piątki usłyszeć będzie można wokalistów: Tomasza Krajewskiego i Natalię Lubrano. Wieczory zapowiadają się magicznie. Wszystkie koncerty jazzOVO są bezpłatne.

Przed nami kolejna odsłona cyklu koncertów na zielonym patio OVO Wrocław. Już w najbliższy piątek, 10 sierpnia o godz. 19.00, w otoczeniu pięknej architektury, zieleni i piasku wystąpi muzyk, który zawsze wzbudza emocje wśród wrocławskiej publiczności –. Znany wrocławianin zaśpiewa przy akompaniamencie zespołu w składzie: Andrzej Waśniewski (instrumenty klawiszowe), Żenia Betliński (kontrabas) i Michał Polak (perkusja). – Zapowiada się magiczny wieczór – zaprasza Matthias Herd, dyrektor generalny hotelu DoubleTree by Hilton Wroclaw. – Tomasz Krajewski występuje w najbardziej prestiżowych klubach jazzowych w Polsce. Cieszymy się, że już za kilka dni zagra także na naszym urokliwym patio w ramach jazzOVO.Kolejny koncert wakacyjnego cyklu to także muzyczny rarytas i spotkanie z wrocławską gwiazdą. Natalia Lubrano już dawno temu skradła serca wrocławian. 17 sierpnia wystąpi na patio wraz z trzema muzykami z projektu „Stopklatka” w repertuarze piosenek filmowych. W przedostatni piątek sierpnia (24 sierpnia) na patio zaprezentuje się Jakub Olejnik Quartet, z kolei 31 sierpnia podczas finałowego koncertu dla gości zagra Maciej Czemplik Trio z utalentowaną wokalistką Sonią Hornatkiewicz.JazzOVO to wydarzenie łączące dobrą muzykę z ciekawą ofertą obiektu: OVO Beach Club, OVO Bar & Restaurant, Campo, kawiarnia Etno Cafe, czeska restauracja Drevny Kocur czy azjatycka Dim Sum Garden. – Zapraszamy na nasze patio, ponieważ połączenie muzyki na żywo , dobrej kuchni, sezonowych dań i drinków jest doskonałym sposobem na spędzenie czasu w wakacyjny, piątkowy wieczór – zachęca Shuckie Ovadiah, CEO OVO Wrocław. Organizatorami cyklu są OVO Wrocław i DoubleTree by Hilton Wroclaw. Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 19.00. Wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy zastrzegają, że w razie niepogody koncerty mogą zostać odwołane, a informacje warto śledzić na Facebooku (fanpage OVO Wrocław).jazzOVO – OVO Wrocław (ul. Podwale 83)10.08.2018 Tomasz Krajewski z zespołem17.08.2018 Stopklatka i Natalia Lubrano24.08.2018 Jakub Olejnik Quartet31.08.2018 Maciej Czemplik Trio ft. Sonia Hornatkiewiczfot.: Krzysztof Mokanek (Tomasz Krajewski), Bartosz Maz (Natalia Lubrano)