Jasnowidz z Dolnego Śląska. Filipek ze Starego Waliszowa nazywany był kłodzkim Nostradamusem. Przeczytaj jego historię

Wielu mówi, że pomimo swojego daru nie był chętny pomagać każdemu, kto do przyszedł z prośbą o poradę. A trzeba wiedzieć, że był licznie odwiedzany przez przybyszów nawet z najodleglejszych stron Polski. Prowadził własne gospodarstwo i nie lubił, kiedy przeszkadzano mu w pracy. Jak pisał Marek Perzyński w swojej książce „Ziemia Kłodzka - kod sztuki, sanktuaria, zamki, sakralne osobliwości”, pewną wrocławiankę, która przyjechała do Filipka zapytać o swoje małżeństwo, obrzucił ziemniakami. Nie lubił kłamców i krętaczy. Bardzo szanował za to duchownych, którym pomagał praktycznie w każdej sposobności. Czy przewidywał dla nich przyszłość? Trudno powiedzieć, ponieważ żaden z nich, nigdy tego nie potwierdził. W Wielki Piątek nie przyjmował żadnych interesantów, zamiast tego leżał krzyżem w swoim domu i się modlił. Był kawalerem. Pieniądze, które otrzymywał od ludzi za swoje „usługi”, najczęściej wysyłał na cele kościelne.

-Pamiętam go tak nieco przez mgłę. Kiedy go poznałam miałam może z 6 lub 7 lat. Dla nas dzieci wydawał się on dziwny, chociaż wiem, że starsi bardzo go szanowali. Prowadził swoje gospodarstwo rolne, nigdy nie miał żony. Wyprowadziliśmy się ze Starego Waliszowa dawno temu, więc kontakt nam się urwał. Chociaż nigdy nie był on duży - mówi Teresa Piotrowska, obecnie mieszkanka Wrocławia.

Znany jest także przypadek pewnej kobiety, która chciała zaczerpnąć porady u miejscowego jasnowidza, za którą chciała zapłacić jajkami. Problem w tym, że część z nich schowała pod przydrożnym drzewem. Jak nietrudno się domyślić, pomocy nie uzyskała, a wręcz została wygoniona w dość nieparlamentarnych słowach.

Urodził się 1907 roku, w małej wsi Hostów, nieopodal Tarnawicy Polnej na Ukrainie. To właśnie tam po raz pierwszy doznał daru jasnowidzenia. Kiedy szedł z mamą do kościoła, mijali chatę. Mały Filipek powiedział, że niebawem stanie ona w płomieniach. I rzeczywiście, kiedy wracali z mszy, cały dom już płonął. Chociaż nie skończył żadnej szkoły, często mówił niedbale i niezrozumiale, był szanowany przez społeczność. Pomagał ludziom już przed II wojną światową. W 1945 roku przyjechał do Starego Waliszowa w jednym z trzech transportów przesiedleńców z Kresów Wschodnich. Razem z nim przyjechała w okolice Bystrzycy cała Tarnawica, tamtejszy proboszcz i strażacy. Niemal wszyscy z nich byli w jakimś stopniu spokrewnieni, tworząc hermetyczną społeczność, do której ciężko było dotrzeć.