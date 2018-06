Jarosław Broda, pełniący funkcję dyrektora miejskiego Wydziału Kultury od 16 lat, złożył rezygnację.

Za i przeciw Jarosławowi Brodzie

Jarosław Broda – solidarnościowy opozycjonista

Jarosław Broda, dyrektor miejskiego Wydziału Kultury, od 1 czerwca przebywa na urlopie wypoczynkowym. Do urzędu już nie wróci. – Uzgodniliśmy z panem prezydentem, że się rozstajemy w pokoju i z obopólnym szacunkiem. Stwierdziłem, że swoje zrobiłem – powiedział mi dyrektor Broda, nie zdradzając powodów odejścia z Wydziału.– To jego decyzja, na pewno nikt go nie wyrzucał – stwierdził Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, nadzorującego pracę Wydziału Kultury.Obowiązki dyrektora pełni Jerzy Pietraszek, dotychczasowy zastępca Brody.Niewątpliwie dyrektor miejskiej kultury zrobił wiele dobrego. To Jarosław Broda wpadł na pomysł, by Wrocław startował w konkursie na Europejską Stolicę Kultury 2016. Potem popadł w konflikt z prof. Adamem Chmielewskim, głównym autorem aplikacji. Dzięki staraniom szefa miejskiej kultury powstał Wrocławski Dom Literatury i Wydawnictwo Warstwy. Jeszcze rok temu prezydent Rafał Dutkiewicz mówił: – Nie ulega wątpliwości, że gdybyśmy nie byli Europejską Stolicą Kultury, nie byłoby tej instytucji, a wymyślił ją Jarosław Broda.Także Broda dał impuls, dzięki któremu Wrocław może się pochwalić prestiżowymi nagrodami literackimi: Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius, przyznaną po raz pierwszy dekadę temu oraz Literacką Nagrodą Europy Środkowej Angelus, której pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku. Jarosław Broda doprowadził do stabilizacji Instytut Grotowskiego, pomógł niezależnemu Teatrowi Ad Spectatores, kiedy grupa miała kłopoty lokalowe. Tę pomoc wypominają mu często inne, młode niezależne grupy teatralne.Prezydent Dutkiewicz bardzo często podkreślał zasługi dyrektora Wydziału Kultury.Ale nie wszyscy dobrze oceniają pracę Jarosława Brody. Miejscy aktywiści w 2016 roku protestowali przeciwko polityce kulturalnej miasta, impulsem było odwołanie Doroty Monkiewicz ze stanowiska dyrektorki Muzeum Współczesnego Wrocław. W konflikcie zespołu Teatru Polskiego z czasów dyrekcji Krzysztofa Mieszkowskiego z powołanym w 2016 roku Cezarym Morawskim Jarosław Broda nie zajmował stanowiska, za co i on, i władze Wrocławia byli ganieni przez niektórych mieszkańców. Jednak Teatr Polski nie jest miejską instytucją, więc dyrektor Wydziału Kultury nie miał prawa wtrącać się do jego spraw.W latach 1975-1980 studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, jest absolwentem Polsko-Amerykańskiego Studium Komunikacji Społecznej Central Connecticut State University we Wrocławiu (1993).W Encyklopedii Solidarności pod hasłem "Jarosław Broda" napisano: "1976-1980 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, kolporter wydawnictw niezależnych (książki NOWej, „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR). XII 1977 – 1980 współorganizator, działacz wrocławskiego SKS, 1977-1980 współredaktor i wydawca niezależnych literackiej Biblioteki Agory i Warsztatów Literackich Filologów. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany. 7-17 V 1980 w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej uczestnik głodówki solidarnościowej z głodującymi w więzieniu Mirosławem Chojeckim i Dariuszem Kobzdejem oraz w proteście przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach działaczy opozycji. 1979-1981 członek Koła Młodych przy wrocławskim oddziale ZLP.26-31 VIII 1980 uczestnik strajku w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu, redaktor i wydawca „Komunikatów” MKS we Wrocławiu; od IX 1980 w „S”. 1980 – 13 XII 1981 etatowy pracownik MKZ Wrocław/ZR Dolny Śląsk, publicysta, od nr. 9 (z 21 XI 1980) redaktor naczelny pisma „Solidarność Dolnośląska”. Od V 1981 przewodniczący Tymczasowej Komisji Prasy Związkowej; IX/X 1981 podczas I KZD współredaktor gazety zjazdowej „Głos Wolny”; 22 XI 1981 sygnatariusz Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Warszawie.12 XII 1981 zatrzymany, 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, następnie w Grodkowie, od końca VII 1982 na przepustce, następnie ze względu na stan zdrowia 1 mies. w szpitalu, nie wrócił do Grodkowa, formalnie zwolniony z internowania 14 X 1982. Od wiosny 1983 współpracownik podziemnego kwartalnika „Obecność”; od 1984 w Solidarności Walczącej; 1984-1987 redaktor naczelny podziemnego pisma „Walka”. 1984-1987 pracownik prywatnego zakładu dekarskiego oraz archiwista w Spółdzielni Nowa we Wrocławiu. 1985-1989 członek wrocławskiego Komitetu Kultury Niezależnej. Od 1986 działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, XII 1987 – I 1990 redaktor naczelny podziemnego „Biuletynu Informacyjnego Solidarności Polsko-Czechosłowackiej”. W 1987 laureat nagrody Polcul Foundation. 16 IV 1987 uczestnik pikiety we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej w obronie aresztowanego w Czechosłowacji działacza Karty ʼ77 i SPCz Petra Pospíchala. Wiosną 1988 współzałożyciel i redaktor podziemnego periodyku kulturalno-literackiego „Kontur”. 15 XI 1988 demonstrował (z Mirosławem Jasińskim) w Warszawie przed ambasadą Rumunii w rocznicę krwawo stłumionych demonstracji robotników w Brasovie. XII 1988 – 1990 redaktor Wschodnioeuropejskiej Agencji Informacyjnej. W 1989 współorganizator Solidarności Polsko-Węgierskiej oraz Przeglądu Niezależnej Kultury Czechosłowackiej we Wrocławiu.Od 1989 współtwórca i członek wrocławskich oddziałów SPP i SDP, współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Demokratyczne. 1990-1991 z-ca redaktora naczelnego Polskiego Radia Wrocław; 1991-2001 dyr. wrocławskiego oddziału Wydawnictwa Naukowego PWN (od 1997 Wydawnictwa Naukowego PWN SA); 2001-2002 redaktor naczelny dwutygodnika „KGHM Wiadomości”; od 2002 dyr. Wydz. Kultury w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu.Autor 5 zbiorów wierszy, m.in. Pozostawmy im wybór broni (w podziemiu: Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, Wrocław 1986), Listy do żywych i umarłych (1997).Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007) oraz medalem Pro Memoria (2010).17 III 1978 – 19 VIII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Orędownicy; 1986 – 2 II 1990 przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Grafomani/SOR krypt. Prezes".