„Zostań gwiazdą futbolu” to akcja, do której rodzice mogą zgłaszać swoje dzieci – wystarczy nagrać krótki film pokazujący ich piłkarskie umiejętności. Mali piłkarze, których nagrania zdobędą najwięcej polubień i podbiją serce Jury mają szansę wziąć udział w nowym programie stacji MiniMini+. Dla wielu małych sportowców może okazać się on początkiem przyszłej kariery. O to, dlaczego warto interesować się sportem od najmłodszych lat zapytaliśmy Jarosława Bieniuka, piłkarza, byłego obrońcy w Reprezentacji Polski.

Sport to zdrowie, ale też najlepsza szkoła życia. Natomiast dla dzieciaków powinna to być przede wszystkim dobra zabawa. Sport uczy systematyczności, pracy w grupie, punktualności, lepszej organizacji czasu.Myślę, że częstym błędem młodych sportowców jest brak pokory. Jak patrzę na młodych zawodników, dochodzę do wniosku, że często problem sprawia im też brak cierpliwości. Taka jest piłka nożna – każdy chce grać jak najwięcej, a na boisku jest miejsce tylko dla 11 najlepszych, reszta musi trenować i czekać na swoją szansę. Niezależnie od tego jak długo to trwa, nie można się zrażać. Od początku kariery należy także dbać o edukację w tym naukę języków obcych. W karierze piłkarskiej często szkoła schodzi na dalszy plan, a to błąd.To może truizm, ale najprostszą drogą do sukcesu, nie tylko w sporcie, jest ciężka praca. Sukces w piłce nożnej składa się w 10% z talentu, a w 90% z pracy. Moja rada dla poczatkujących sportowców jest taka: ciężko pracuj i bądź wytrwały.Sport najlepszy sposób na spędzanie wolnego czasu, a akcja „Zostań gwiazdą futbolu” pozwala oderwać się od ekranów tabletów i smartphone’ów. Dzięki takim inicjatywom dzieciaki mają okazję trenować, poznać nowych znajomych i aktywnie spędzić czas.Jestem szczęściarzem, ponieważ tak naprawdę nie muszę zachęcać swoich dzieci do uprawiania sportu. Mam trójkę dzieci, które od najmłodszych lat są aktywne i uprawiają różne sporty. Oliwia trenowała lekką atletykę, Szymon piłkę nożną, Jaś judo – nie wiem czy zostaną w przyszłości zawodowymi sportowcami, ale póki co lubią treningi.Kiedy zaczynałem trenować miałem jedno marzenie – chciałem zostać profesjonalnym piłkarzem. To była moja pasja, a największą karą był zakaz trenowania. Potem zrozumiałem, ile wyrzeczeń czeka mnie na drodze do spełnienia mojego marzenia. Moi rówieśnicy mieli czas dla siebie – ja trenowałem, kiedy oni mieli wolne – ja nadrabiałem zaległości w szkole. To nie było łatwe, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że na pewno było warto.Gdybym miał wskazać nazwisko piłkarskiego idola, to powiedziałbym: Michael Platini. W tamtych czasach był to jeden z najlepszych i najbardziej wszechstronnych piłkarzy.