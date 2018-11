Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu. Tego jeszcze nie było! [NOWOŚCI]

Ci, którzy narzekają na fakt, że na Jarmarku Bożonarodzeniowym co roku jest to samo, mogą się bardzo zdziwić, bo pojawiły się też nowe stoiska i jest ich całkiem sporo. Sprawdziliśmy, jakie nowości wprowadzono w tym roku. Na przykład, po raz pierwszy skosztujemy kurtoszkołacza w wytrawnej (na słono) wersji. Co jeszcze nas czeka? Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Zobaczcie kolejne nowości, posługując się klawiszami strzałek na klawiaturze, myszką lub gestami.