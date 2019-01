Jak zostać żołnierzem? MON rekrutuje w parku i galerii handlowej!

Ministerstwo Obrony Narodowej wystartowało z kampanią rekrutacyjną: „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, która ma pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale również stabilna i bardzo atrakcyjne dla młodych ludzi praca. By przekonać do tego tysiące osób, które są w wojsku pilnie potrzebne, bo liczba wakatów jest ogromna, żołnierze będą spotykać się z Polakami i namawiać ich do wstąpienia w ich szeregi.

Będą opowiadać o własnych doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju. Wskażą też gdzie mogą uzyskać szczegółowe informacje i co jest niezbędne by w wojsku pracować.

- Kandydat na żołnierza musi być pełnoletni, mieć polskie obywatelstwo, być niekaranym za przestępstwo umyślne i mieć dobry stan zdrowia – informuje MON. Dodając, że w trakcie tzw. „tygodni rekrutacyjnych”, które potrwają do końca roku mobilne zespoły złożone z żołnierzy lokalnych jednostek wojskowych i przedstawicieli WKU oraz Wojewódzkich Sztabów Wojskowych spotkamy na rynkach wielu dolnośląskich miast, w galeriach handlowych, ośrodkach sportu i centrach rozrywki.

MON nie informuje ile osób chce zatrudnić, ale nieoficjalnie wiadomo, że wakaty to co najmniej kilka tysięcy osób.

- Nie sądzę, że taką akcją ministerstwo załatwi sprawę braków kadrowych. Najpierw trzeba podnieść pensje żołnierzy – słyszymy w WKU.

A te podobnie jak w innych służbach mundurowych są w Polsce niskie. Z tegorocznych danych „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że szeregowy, czyli żołnierz na początku swojej drogi zawodowej może liczyć na 3200 złotych brutto. Kapral na 3700 złotych, a starszy sierżant 4000 złotych.

MON nie jest oryginalny w sposobie rekrutacji. Już kilka lat temu armia USA zachęca przyszłych żołnierzy do wstąpienia do armii za pomocą gier video. W kilku amerykańskich centrach handlowych ulokowano specjalne centra, a w nich konsole Xbox wyposażonych w gry o tematyce militarnej. Można było dzięki nim np. wypełniać misję jako pilot helikoptera ratunkowego Black Hawk, czy odbijać kolegów z niewoli. Chińska armia używała natomiast w tym roku hiphopowych klipów, które miały zwabić do pracy młodych ludzi.