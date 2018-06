Kilka ostatnich lat przyniosło Śląskowi dynamiczny rozwój. Jeżeli ktoś uważał, że Aglomeracja Śląska nie posiadała nic wyróżniającego ją spośród innych miejsc to znak, że nadszedł czas na kolejne odwiedziny. Dobrze zdawały sobie z tego sprawę władze samorządowe i stworzyły odpowiednie programy. Celem programów „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020” oraz „Śląsk 2020” uchwalonych przez Sejmik Województwa Śląskiego był wzrost innowacyjności przemysłu, poprawa jakości środowiska, rozwój infrastruktury transportowej i wzmocnienie posiadanego dziedzictwa kulturowego. Czy to się udało?

Zlokalizowane 30 km od Katowic lotnisko w Pyrzowicach obsługuje rocznie ponad 3 mln pasażerów. To więcej niż podwarszawski port w Modlinie. Realizuje loty międzynarodowe od Londynu przez Malagę aż do tureckiej Antalyi. Z firmą Budimex dokonano tam modernizacji 3,2 kilometrowego pasa startowego oraz wybudowano nową wieżę kontroli ruchu lotniczego, obecnie najwyższą w Polsce. To prawdziwa transportowa wizytówka województwa.Mieszkańcom wybrzeża Śląsk kojarzy się z odległą podróżą i może dlatego częściej decydują się na wycieczkę do Berlina niż Katowic. Nic bardziej mylnego. Zrealizowany odcinek autostrady A1 Pyrzowice-Piekary Śląskie domknął trasę tranzytu z północy na południe Polski. Teraz wyruszając z Gdańska do Katowic już po 5h spróbujemy tradycyjnych śląskich pyz zagryzanych krupniokiem.Warto dodać, że samorządy nie zapominają o komforcie lokalnych mieszkańców. Między Katowicami a Bielskiem i Sosnowcem jeszcze niedawno kierowcy stali w ogromnych korkach… do momentu rozbudowy węzła Murckowska oraz budowie drogi dojazdowej, równoległej do autostrady A-4. Dzięki tej inwestycji pewnie dla niejednego kierowcy podróże stały się o wiele przyjemniejsze.Obok rozwoju infrastruktury transportowej Śląsk postawił również na ochronę środowiska. Zmodernizowana w 2011 roku Oczyszczalnia Klimzowiec-Chorzów reprezentuje najwyższe standardy w metodach oczyszczania ścieków. Dzięki zastosowanej technologii oraz nowoczesnym urządzeniom zlikwidowano problem uciążliwych zapachów, które nie drażnią już okolicznych lokatorów. Wyjątkowym atutem obiektu jest jego samowystarczalność. Właściwości odzyskiwania energii umożliwiają rocznie pokrycie 77% zapotrzebowania oczyszczalni na energię cieplną i 41% na energię elektryczną. OŚ Klimazowiec obsługuje prawie 200 tys. mieszkańców, co umieszcza ją w gronie największych oczyszczalni w Polsce.Dziedzictwo kulturowe to coś, co na Śląsku posiada niesamowitą wartość i aż trudno uwierzyć, że Akademia Muzyczna w Katowicach czekała prawie 78 lat na salę koncertową z prawdziwego zdarzenia. Na zbudowane przez Budimex Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA składa się gmach główny uczelni oraz dwa oddzielne budynki biblioteki z administracją i salą koncertową. Aby zachować tradycyjny klimat miejsca, budynki zostały ujednolicone starannie dobraną czerwoną cegłą, która wspaniale nawiązuje do okolicznej zabudowy.W Centrum Edukacji Muzycznej codziennie trwają poszukiwania nowego Krystiana Zimermana. Zajęcia w SYMFONII są skierowane do dzieci i młodzieży w każdym wieku. Jeżeli twoje dziecko fascynuje się muzyką, zabierz je na jeden ze specjalnych cyklów koncertów dla najmłodszych, małą akademię jazzu lub muzyczną świetlice. Większość zajęć jest bezpłatna, wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja.Mówiąc o rozwoju gospodarczym Śląska, myślimy o przemyśle, ale także o biznesie w nowoczesnym wydaniu. Powstaje tutaj coraz więcej innowacyjnych biurowców. Silesia Star w Katowicach to dwa, 8-kondygnacyjne budynki usługowo-biurowe z częścią usługowo-handlową i jednokondygnacyjnym parkingiem na 88 miejsc. Przestrzeń biurowa w obydwu budynkach to blisko 27 tys. m2, co odpowiada powierzchni 350 mieszkań statystycznej rodziny w Polsce (dane GUS). Spacerując po centrum Katowic, nie da się przeoczyć tej konstrukcji. Budynek posiada jasną, betonową elewację z refleksyjnymi szybami okien. Złote szyby usytuowane w nieregularnych kształtach i tworzą bogaty wzór elewacji. Pewnie dlatego w internetowym głosowaniu na nazwę budynku wygrała nazwa Gwiazdy, co nawiązuje do słynnych bloków na katowickim osiedlu Walentego Roździeńskiego, nazywanego potocznie Os. Gwiazdy.