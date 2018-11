Jak zerwać z plastikiem

Ten przystępny poradnik napisany przez czołowego działacza ruchu na rzecz walki z plastikiem pomoże ci wprowadzić do codziennego życia drobne zmiany (kupno kubka termicznego, porządki w parku lub na plaży w twojej okolicy itp.), które przyniosą dalekosiężne skutki. Z tej książki dowiesz się między innymi:

· że warto prać ubrania w worku, ponieważ wyłapuje on mikrowłókna tworzyw sztucznych (aż 30% plastikowych odpadów trafiających do oceanów to właśnie mikrowłókna uwalniające się w trakcie prania)

· że warto zastąpić zwykły szampon szamponem w kostce

· co zrobić, żeby twój supermarket ograniczył ilość plastikowych woreczków dostępnych dla klientów

· jak urządzić urodzinowe przyjęcie bez plastikowych słomek, kubków i innych tego typu przedmiotów

· jak przekonać znajomych do rezygnacji z plastiku.

Plastik nie zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Przygotujcie się do walki. Musimy stworzyć

ruch, do którego dołączą miliardy ludzi z różnych kultur i środowisk. Działania tych osób będą odczuwalne

na całym świecie – od małych wiosek po pełne wieżowców metropolie. To, co czytacie, to wezwanie

do broni – przystąpcie do nas, wspólnie poradzimy sobie z naszym uzależnieniem od plastiku.

#zerwijzplastikiem