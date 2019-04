Jak zachować się w górach? Zobacz najgorsze błędy turystów!

Letnia pogoda i urlopowy okres zachęcają nas do nowych przygód. Ludzie dzielą się na tych, którzy lubią morze i tych, którzy wolą góry, dlatego co roku zarówno na południe i na północ kraju wyrusza wielu turystów, którzy niestety często nie wiedzą, jak się zachować. O ile nad morzem zwracamy uwagę na zachowania, które są irytujące, ale przeważnie nieszkodliwe, o tyle w górach jest już dużo gorzej. Jak zachować się w górach, a czego tam nie robić? Jak się ubrać w góry i jak przygotować do wycieczki, by nie stać się bohaterem memów, ale także by sobie nie zaszkodzić? Zobacz w naszej galerii najgorsze rzeczy, jakie robią turyści w górach. Pod żadnym pozorem ich nie powtarzaj!