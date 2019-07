Jak ważne jest nawilżanie skóry? Jak wybrać najlepsze kosmetyki nawilżające?

Naskórek jest warstwą o grubości od ok 50 do ok 250 µm. Widoczną, najbardziej zewnętrzną warstwą skóry jest jej warstwa rogowa, którą tworzą zrogowaciałe komórki naskórka. Zadaniem tej warstwy jest ochrona całego organizmu przed utratą wody. Komórki tworzące warstwę rogową obumierają, a znajdująca się w nich keratyna zapobiega przedostawaniu się w głąb skóry niepożądanych związków chemicznych i promieniowania UV.

Istotnymi właściwościami naskórka są jego:

• nawadnianie, czyli transport wody z wnętrza organizmu przez skórę właściwą, aż do najbardziej zewnętrznych warstw naskórka,

• parowanie, czyli przeznaskórkowa utrata wody (ang. TEWL transepidermal water loss).

W zdrowej, młodej skórze stosunek tych dwóch procesów jest zrównoważony, to znaczy, że jeżeli wzrasta parowanie, to jednocześnie zwiększa się też jej nawadnianie. Skóra posiada płaszcz wodno-lipidowy, czyli warstwę wody i tłuszczu, który zapobiega nadmiernemu parowaniu wody, a tym samym przesuszaniu skóry i zachwianiu tej równowagi. Równowaga ta może być jednak zachwiana np. przez zbyt długie przebywanie na słońcu, w klimatyzowanych pomieszczeniach, stosowanie źle dobranych kosmetyków lub leków.