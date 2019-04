Jak się bronić przed „karnym kut*sem za ch**we parkowanie"?

Walka o prawidłowe parkowanie często ogranicza się do naklejenia obscenicznego obrazka z wulgarnym tekstem na szybę lub maskę samochodu. I prawie zawsze taka aktywność wywołuje skrajne emocje.

Kiedy użytkownik jednego z forów dodał zdjęcie auta z naklejką „Karny kut*s” rozpoczęła się emocjonalna dyskusja. „Brawo, osoba oklejająca auta idiotów!” – pisał jeden z internautów. Inny odpowiadał: „Wy chyba nie rozumiecie: czy dzięki naklejeniu naklejki na szybę karetka, straż czy śmieciarka przejedzie? Chyba nie. Od tego są służby, nie samosądy. Jak ktoś jest betonem, to i tak, mimo takiej naklejki, będzie parkować wbrew przepisom. A jakby został zholowany albo dostał mandat, to to mogłoby go nauczyć.” Spotkać można także bardziej radykalne rozwiązania: „Lepsze to, niż wybita szyba”.

Na inny aspekt sprawy zwróciła naszą uwagę czytelniczka. Sama zobaczyła na swoim aucie taką wulgarną naklejkę, chociaż twierdzi, że parkowała prawidłowo. Dodatkowo, do samochodu zbliżała się z córką – dzieckiem, które już potrafi czytać. Ich oczom ukazała się okrągła etykieta z rysunkową podobizną prącia i napisem „Karny kut*s za chu*owe parkowanie”.

Powstają więc pytania: przede wszystkim, czy samozwańczy strażnik w ogóle może naklejać cokolwiek na cudze auto, nawet jeśli jest zaparkowane nieprawidłowo oraz czy osoba, która, żeby zwrócić uwagę źle parkującym, chowa się za karnym członkiem męskim, ma prawo narażać kogokolwiek na widok obscenicznych, wulgarnych treści?

– W przypadku naklejania ulotek na szybach, które nie uległy zniszczeniu nie można mówić o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa zniszczenia mienia, bowiem aby doszło do zniszczenia cudzej rzeczy, musiałaby ona stać się za sprawą działania sprawcy niezdatną do użytku. Umieszczenie naklejki jest natomiast czynnością odwracalną – mówi st. sierż. Dariusz Rajski z KMP we Wrocławiu.

Oczywiście, przypadki z obu powyższych pytań są zagrożone paragrafami kodeksu wykroczeń lub kodeksu karnego. Za umieszczenie w miejscu publicznym nieprzeznaczonym do tego i bez zgody zarządzającego ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp. wg zapisu art. 63a, par. 1 kodeksu wykroczeń można nakazać przywrócenie stanu faktycznego lub 1 500 zł nawiązki. Gdy wspomniane plakaty czy rysunki są nieprzyzwoite, to art. 141 kodeksu wykroczeń przewiduje karę ograniczenia wolności, karę grzywny do 1 500 zł albo karę nagany.

Jeśli jednak umieszczane w przestrzeni publicznej wulgarne treści wywołują zgorszenie u osób postronnych, wtedy art. 51 kodeksu wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Co ważne, kluczowe tutaj „uczucie zgorszenia” musi zostać wywołane u osoby postronnej, która złoży zeznania jako świadek. Jak z tego wynika, policjant widzący w przestrzeni publicznej obscenę nie może zgorszyć się i podjąć czynności zmierzających do ujawnienia sprawcy.

To nie koniec: umieszczone na samochodach naklejki mogą też znieważać, zniesławiać lub rozpowszechniać pornografię i wtedy kodeks karny przewiduje nawet karę ograniczenia wolności do lat 2.

Czy cała ta litania przepisów znajduje jakiekolwiek zastosowanie w przypadku samozwańczych strażników? Wydaje się, że nie: – Policja nie prowadzi ewidencji dotyczącej ilości umieszczania naklejek na samochodach. Z analizy bieżących wydarzeń nie wynika jednak, aby takie zdarzenia były przez właścicieli samochodów zgłaszane na policji – mówi Dariusz Rajski.

Szeryfem może zostać każdy – paczka 100 naklejek kosztuje 9,90 zł. Dystrybutorzy zachwalają towar podkreślając, jak mocny klej został użyty. Jakie jest Wasze doświadczenie z takimi naklejkami? Dostaliście kiedyś i uważacie, że było to zasłużone? A może byliście oburzeni? To dobry sposób na walkę ze złym parkowaniem, czy może epatowanie wulgarnością? Może sami naklejacie i zechcecie opowiedzieć dlaczego?