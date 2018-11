Jak samemu zrobić mydło i saszetki do kąpieli. Warsztaty we Wrocławiu

Glicerynowe mydło DIY – na warsztatach uzyskamy piękne, kolorowe mydełka tzw. metodą „Melt & Pour”. Poznamy sposoby wzbogacenia bazy glicerynowej o różnorodne składniki pielęgnacyjne. To fajna zabawa dobierać i łączyć produkty, które z pewnością polubi nasze skóra. Wszystkie są naturalne, przyjazne dla nas i środowiska. Do dyspozycji uczestników będą różne, ciekawe kształty foremek. Każdy uczestnik przygotuje dwa duże mydła lub sześć małych.

Ziołowe saszetki do kąpieli – nic tak nie poprawia nastroju jak relaksująca, rozgrzewająca kąpiel. Podczas warsztatu skomponujemy roślinne mieszanki i uformujemy je w woreczki, które można zawiesić na kranie lub wrzucić bezpośrednio do wanny. Do wyboru uczestników będą m.in.: kojąca saszetka z melisą i lawendą, rozgrzewająca z imbirem i pomarańczą, łagodząca z płatkami owsianymi i nagietkiem oraz poprawiająca nastrój z zieloną herbatą. Każdy uczestnik przygotuje dwie pachnące saszetki do kąpieli.

Zimowy olejek do masażu – na warsztatach poznamy różne rodzaje olejów roślinnych, które znakomicie nadają się do masażu. Każda osoba będzie mogła przygotować jedną kompozycję do wyboru: olejek rozgrzewający lub relaksacyjny. Mieszankę wzbogacimy nutą zapachową, przyprawami oraz suszonymi roślinami. Taki olejek cudownie odżywi naszą skórę i z dnia na dzień będzie nabierał szlachetnych właściwości aromaterapeutycznych. Dodatkowo zanurzone rośliny pięknie będą się prezentować w szklanej butelce.

http://www.krzywykomin.pl/wydarzenia/naturalne-spa-zrob-kosmetyki-6/

Data. Sobota, 8 grudnia 2018, od godz. 14–16

Miejsce. CRZ Krzywy Komin

ul. Stanisława Dubois 33-35a, 50-207 Wrocław

www.krzywykomin.pl

