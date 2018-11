Jak Niemcy przed wojną chcieli przebudować Wrocław [PLANY, WIZUALIZACJE]

"Niespełniona wizja Maxa Berga" - spotkanie w ramach cyklu Misja: Polska. Misja: Wrocław – o powojennych dziejach miasta już 22 listopada 2018 (czwartek), godz. 17.00 (Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław).

Spotkanie zatytułowane "Niespełniona wizja Maxa Berga", poświęcone będzie wrocławskiemu urbaniście i architektowi miejskiemu, którego najbardziej znaną budowlą we Wrocławiu jest Hala Stulecia, od 2006 roku znajdująca się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Innymi budowlami, które zachowały się do dzisiaj we Wrocławiu są elektrownie wodne przy mostach Pomorskich, czy kaplica cmentarna na Osobowicach. Bardzo intrygujące są jednak wizje architekta, których nie udało mu się zrealizować dotyczące utworzenia city finansowo-usługowo-urzędniczego. Koncepcja ta, wymagająca wyburzenia starej zabudowy okazała się zbyt śmiała i doprowadziła do odwołania Maxa Berga z urzędu i jego wyjazd z miasta.

W czwartek 22 listopada 2018 o godzinie 17.00 zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na drugie w nowym sezonie spotkanie z cyklu Misja: Polska. Misja: Wrocław, podczas którego dr Jerzy Ilkosz opowie o szalonych planach przebudowy Wrocławia oraz przybliży postać architekta, Maxa Berga. Rozmowę poprowadzi dr Małgorzata Preisner-Stokłosa.

Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl (zarezerwowane wejściówki należy odebrać najpóźniej pół godziny przed spotkaniem)

Gość:

Jerzy Ilkosz – doktor nauk technicznych, od 2000 roku dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu. Badacz architektury modernizmu. Autor książki Hala Ludowa (dawniej hala stulecia) Dzieło Maxa Berga Publikacja towarzyszyła wystawie zorganizowanej w muzeum i przedstawia historię kształtowania Terenów Wystawowych na Szczytnikach oraz powstanie samej Hali Stulecia. Jest autorem opracowania Hala Stulecia we Wrocławiu. Konserwatorski plan zarządzania z 2016 roku. W latach 2009–2011 nadzorował prace i przebudowę hali stulecia podczas ostatniego remontu.

Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody I stopnia Ministra Kultury i Sztuki za konserwację Panoramy Racławickiej oraz Brązowego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za pracę na rzecz wpisu Hali Stulecia na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

4 listopada tego roku uhonorowany został prestiżowymi odznaczeniem – Pierścień Karla Friedricha Schinkla za ochronę zabytków. Nagroda przyzwana od 40 lat, po raz drugi w historii przypadła w udziale Polakowi, za zasługi dla zabezpieczenia Wrocławskiego Archiwum Budowlanego oraz za badania nad historią architektury wrocławskiej moderny.

Prowadząca:

Małgorzata Preisner-Stokłosa – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, współautorka wystawy stałej Misja: Polska poświęconej biografiom Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego w Muzeum Pana Tadeusza, kustosz w Gabinetach Świadków Historii ZNiO. Kuratorka i autorka licznych wystaw związanych z kolekcją Władysława i Zofii Bartoszewskich.