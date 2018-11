Jak drzemka Vinci Power Nap® może pomóc lekarzom?

Na trwających trzy dni targach spotkali się eksperci od snu. Nie tylko zaprezentowali swoje innowacyjne technologie rewolucjonizujące podejście do odpoczynku, lecz także porozmawiali o potencjale, jaki – nomen omen – drzemie w snach. W gronie charyzmatycznych mówców znalazła się wrocławianka – Magdalena Filcek, która w tym roku otworzyła pierwszą na świecie Kawiarenkę Snu®.

Kluczem jest integracja sensoryczna

To miejsce w samym centrum Wrocławia, do którego wchodzi się jak do innego świata. W Kawiarence Snu nie słychać zgiełku miasta, jest cisza. W tle sączy się tylko wyciszająca melodia przeplatana śpiewem ptaków. W powietrzu unosi się zapach lasu/ łąki. Pod stopami czuć miękką trawę. Powietrze jest oczyszczone, nawilżone i zjonizowane. W delikatnie kołyszących się, zwisających z sufitu chustach można przyjąć wygodną pozycję i całkowicie się zapomnieć, oddając się regeneracyjnej, 20-minutowej drzemce. A po wszystkim skosztować odżywczego soku z brzozy – cennego źródła witamin i składników mineralnych oraz pooddychać czystym tlenem z puszki. Rytmiczne bujanie się w przód i w tył przywodzi na myśl uczucie znane z najwcześniejszych lat życia – kołysania w ramionach mamy. Błogi stan to zasługa tzw. integracji sensorycznej – jednoczesnego kojenia wszystkich zmysłów w specjalnie zaprojektowanym wspierającym ten efekt wnętrzu, przypominającym naturalne miejsca relaksu na ziemi.

Wrocławska Kawiarenka Snu to pierwsza na świecie kawiarenka, w której nie napijesz się kawy, ale za to… skorzystasz ze zdrowej, harmonizującej oraz podnoszącej wydajność drzemki Vinci Power Nap®. Kluczem do idealnego wypoczynku jest również pozycja, którą przybiera się podczas wiszenia i bujania się w specjalnej chuście podwieszonej do sufitu.

Zero gravity position

Co ciekawe, ciało człowieka w tej chuście układa się identycznie, jak w stanie nieważkości. To tzw. zero gravity position. Badania NASA wskazują, że to pozycja, w której układ mięśniowo - szkieletowy układa się w najbardziej korzystny i relaksujący sposób co wspomaga lepsze oddychanie, trawienie i krążenie. Dodatkowo 20-min drzemka, wg także badań NASA, jest najlepszym zastrzykiem energii, odświeża umysł i zwiększa czujność. Ta właśnie obserwacja skłoniła Magdalenę Filcek (architekt wnętrz, designer) do zgłębienia tematu i połączenia tych oraz innych badań naukowych w specjalnie zaprojektowanym przez nią środowisku wnętrza i stworzeniu systemu Vinci Power Nap® – idealnego do najszybszej regeneracji ciała i umysłu.

NASA wyznacza długość drzemki

To innowacyjne podejście do odpoczynku poparte licznymi badaniami. Według danych NASA to właśnie drzemka trwająca 15-20 minut jest tą, która najbardziej pobudza i wzmacnia czujność. Szczególnie ważne, aby nie trwała dłużej – będziemy wówczas czuli się rozdrażnieni i rozbici, zamiast wypocząć. Sen połączony z ukojeniem wszystkich zmysłów to prawdziwa bomba energetyczna. To właśnie dlatego coraz więcej firm zaczyna poważnie traktować drzemkę w pracy, widząc w niej zdrowy potencjał wzmacniania kreatywności i efektywności pracowników. To ważne szczególnie dla osób zajmujących kierownicze stanowiska z dużą odpowiedzialnością, podejmujących strategiczne decyzje. Właściwa koncentracja i wypoczęty umysł są kluczem do sukcesu. System Vinci Power Nap® może być zatem pomocny dla zarządów firm, pracowników, lekarzy, chirurgów, nauczycieli, pilotów, itp. Możliwość zrelaksowania się, wyspania - zwiększa energię, czujność i wydajność. Dlatego bardzo potrzebny jest tym osobom sposób, który ukoi ich nerwy, zregeneruje ciało i umysł, da poczucie bezpieczeństwa oraz łączności z naturalnym, łagodzącym środowiskiem Ziemi, szczególnie gdy pracują cały dzień w budynkach, w tzw „w betonowej dżungli miejskiej”.

Trzy dni wymiany doświadczeń

Sen, dotychczas nieco niedoceniany i zagłuszany litrami kawy i napojów energetyzujących, pojawia się w centrum zainteresowania rynku. To ogromny potencjał – zarówno dla pracodawców, jak i klientów indywidualnych. Targi SOMNEX w Londynie mają nagłośnić tę ideę i stać się forum wymiany wiedzy i doświadczeń.

– Cieszy mnie, że organizatorzy wydarzenia sami znaleźli Kawiarenkę Snu® i zaproponowali mi udział w targach. W Londynie byłam jedyną przedstawicielką Polski. To też pokazuje, jak dużo jest jeszcze przed nami. Wciąż potrzebujemy odkrywać potencjał snu. Niemniej jednak Polacy coraz częściej dostrzegają pozytywne aspekty drzemki, są już pierwsze firmy z okolic Rynku, które zakupiły miesięczne abonamenty na drzemkę i z niej systematycznie korzystają – opowiada właścicielka Kawiarenki Snu i prelegentka podczas targów SOMNEX w Londynie. – Na wystąpieniu opowiedziałam o autorskim systemie Vinci Power Nap®, idealnym środowisku do drzemki i o przyszłości snu, zwłaszcza tego w pracy oraz nakreśliłam potencjał tworzenia pokojów/ boxów Vinci Power Nap® w korporacjach, szkołach, szpitalach, lotniskach, itp. Co ważne, taki rodzaj relaksu lub drzemki w systemie Vinci Power Nap® może pomóc ukoić nerwy, złagodzić stres i PTSD – podsumowuje Magdalena Filcek.

Autorka innowacyjnego systemu szybkiej regeneracji Vinci Power Nap® wystąpiła w roli eksperta na panelach dyskusyjnych: „Innovation & Trends In Sleep” oraz „Examining Employer Best Practices In Sleep And Wellbeing Initiatives” oraz prelegentki „Vinci Power Nap® - Innovative System Of Efficiency And Energy Improvement During The Day - The Revolution In Relaxation That Can Help You and Astronauts”.

Pomysł uznany przez naukowców

Innowacyjny system Vinci Power Nap® został zauważony przez światowej sławy ekspertów w dziedzinie snu i drzemek, uznany jako rewolucja poprzez swoją interdyscyplinarność, która wspomaga szybkie łagodzenie zmęczenia, obniża poziom stresu, podnosi energię i efektywność oraz daje możliwości prewencyjne w temacie zdrowia, min przez: Nancy H.Rothstein, M.B.A - The Sleep Ambasador (Dyrektor Circadian Corporate Sleep Programs, autorka książki „My Daddy Snores” USA), Nicka Littlehales (światowej sławy Sport Sleep Coach, twórca systemu R90 SleepKit, autor książki „Sleep” UK), Alexa Soojung – Kim Pang; Ph.D. (Stanford University, autor książki „Rest – Why You Get More Done When You Work Less” USA), Lyz Cooper (założycielka The British Academy of Sound Therapy) czy prof. Vincenta Walsch (profesora badań nad ludzkim mózgiem w Instytucie Neuronauki Poznawczej na UCL, UK).

Magdalena Filcek była jedyną reprezentantką Polski podczas targów snu i zdrowia SOMNEX w Londynie.

Vinci Power Nap® był również zaprezentowany na V Międzynarodowej Konferencji Medycznej Medical Science Pulse jako przykład interdyscyplinarnego narzędzia medycznego do szybkiej regeneracji ciała i umysłu.

SOMNEX – The Sleep Show odbył się w dniach 12 - 14 października w Londynie. Ponad 120 firm z branży zdrowia snu zaprezentowało swoje unikatowe technologie poprawiające jakość odpoczynku. Podczas wydarzenia eksperci z całego świata opowiedzieli o swoich doświadczeniach i zaprezentowali wyniki badań, które mogą posłużyć do dalszego rozwoju tej dziedziny.

Kawiarenka Snu we Wrocławiu - to jedyne na razie miejsce w Polsce i na świecie, w którym każdy może skorzystać z regenerującej drzemki Vinci Power Nap® lub zafundować wypoczynek swoim pracownikom. Pomysłodawczyni zajmuje się także tworzeniem pokojów lub boxów do relaksu w miejscach pracy.