Jak dbać o nagrobek? Przeczytaj żebyś nie popełniał błędów

O groby naszych najbliższych należy dbać przez cały rok, wtedy nie będziemy mieli problemów z doprowadzeniem ich do porządku przed samymi świętami. Nie trzeba w to wkładać tez wiele wysiłku - wszystko zależy od tego z czego zrobiony jest nagrobek..

Do granitu TYLKO woda

Musimy pamiętać, że nagrobek wykonany z granitu myjemy samą wodą! Nie używamy do tego żadnych past, środków czyszczących, zwłaszcza tych żrących. Ewentualnie do wody możemy dodać niewielką ilość płynu do naczyń. Na nagrobku granitowym nie stosujemy żadnych tłustych, chemicznych specyfików.

Nagrobki z lastrico - tu przyda się specjalistyczny preparat

To trudniejsze w utrzymaniu płyty. By doczyścić nagrobek z lastrico potrzebna będzie specjalna pasta lub proszek do szorowania. Po umyciu pamiętajmy jednak by dokładnie spłukać cały nagrobek. Niektórzy decydują się na pokrycie płyty nagrobnej lakierem, jednak ze względu na warunki atmosferyczne - częste mrozy i deszcze, a nawet śnieg, po jakimś czasie grób zaczyna brzydko wyglądać, ponieważ lakier się łuszczy. Odradzamy ten pomysł.

Litery, krzyże, zdjęcia - jak o nie zadbać?

Wszelkiego rodzaju ozdoby na płytach nagrobnych też musimy czyścić. czasami wystarczy miękka ściereczka i płyn do naczyń, innym razem razem trzeba będzie sięgnąć po specjalny preparat. Mosiężne lub wykonane z brązu krzyże i ozdoby na płycie nagrobnej doczyści spirytus lub delikatny rozpuszczalnik, a patynę usunie szczotka ryżowa. Metalowe litery łatwo śniedzieją, ale i z tym można sobie szybko poradzić. Zaśniedziałe, czy brudne litery na nagrobku można wyczyścić pastą do metalu lub specjalnym preparatem do czyszczenia liter na nagrobkach, ale uważajmy by tymi specyfikami nie uszkodzić samej płyty. Wszelkiego rodzaju zdjęcia, ramki, czy porcelanowe ozdoby - czyśćmy wodą, płynem i miękka ściereczką.

Do kamieniarza czy naprawić samemu?

Jeżeli fragment płyty nagrobnej ukruszył się lub złamał - poszukajmy specjalisty. Nagrobek z granitu naprawić może tylko kamieniarz. Nie róbmy tego na własna rękę. W tym przypadku konieczne będzie szlifowanie kamienia. Z kolei nagrobek z lastrico możemy spróbować naprawić sami - najlepiej zaprawą z cementem. Nie za dobrze sprawdzi się tutaj klej do glazury, ponieważ po jakimś czasie nagrobek znów będzie do naprawy.