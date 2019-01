Jak budowano Most Milenijny we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Most Milenijny (zwany też mostem Tysiąclecia) to podwieszany most łączący osiedla Osobowice i Popowice. Starsi mieszkańcy Wrocławia z pewnością pamiętają, że gdy go nie było, to tuż przed Wszystkimi Świętymi wojsko montowało w tym miejscu tymczasowy most pontonowy, żeby wrocławianie mogli szybciej dotrzeć na groby bliskich. Po moście Milenijnym możemy jeździć od 29 października 2004 r. Zobaczcie zdjęcia z jego budowy...