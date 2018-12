Jacek Sutryk: Tworzymy nowy park we Wrocławiu. Znamy miejsce!

Według zapowiedzi Sutryka, na południu Wrocławia utworzony zostanie wielohektarowy zielony Klin Wojszycki - park między Jagodnem a Wojszycami. Dziś są tam pola. - Być może to właśnie ten park powstanie najszybciej - zdradza portalowi GazetaWroclawska.pl prezydent. Do końca lutego ma powstać dokładna koncepcja inwestycji. To jednak nie pomysł Jacka Sutryka. O stworzenie parku od lat zabiegali mieszkańcy. Od urzędników usłyszeli jednak początkowo, że to proces na długie lata.

Mieszkańcy Wojszyc od dawna zabiegają o utworzenie terenów zielonych w tej części miasta. Projekt był nawet zgłoszony do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, ale został zweryfikowany negatywnie i nie brał udziału w głosowaniu. Urzędnicy odrzucili go, tłumacząc że ten teren nie jest własnością Gminy Wrocław, a Skarbu Państwa. - To grunt rolny o wysokiej klasie gleb, obecnie użytkowany jest rolniczo. Realizacja zagospodarowania wymaga uprzedniego wykupu terenów, a następnie odrolnienia i przeklasyfikowania. Jest to długofalowy i kosztowny proces - tłumaczyli urzędnicy.

Jeszcze w sierpniu tego roku ówczesna wiceprezydent Magdalena Piasecka zapewniała, że w budżecie na 2019 rok znajdą się pieniądze na przygotowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania tego terenu. W oparciu o opracowaną koncepcję miasto będzie się mogło starać o przejęcie terenów od Skarbu Państwa. Zielony Klin Wojszycki to ogromny teren, pomiędzy ul. Buforową a Smardzowską.

Gdzie powstaną kolejne parki? Jacek Sutryk zapowiada, że będą to okolice ulic Avicenny, Zwycięskiej i Kraszewskiego. Nowe parki pojawią się też na Pilczycach, Maślicach i Żernikach.