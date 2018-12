Jacek Sutryk przedstawił dziś kolejnego zastępcę. Kto nim został?

Prezydent Wrocławia ze znajomą wzięli dziś kota ze schroniska [ZDJĘCIA]

W sobotę (24 listopada 2018) w schronisku dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu pojawił się prezydent Jacek Sutryk. Bynajmniej nie była to służbowa wizyta. Przyszedł ze znajomą, by przygarnąć kociego maluszka. Kot lekko potrącony przez samochód kilka dni temu, trafił w dobre ręce....