Jacek Sutryk: Budujemy nowy most na Odrze. Pojedzie nim tramwaj

Do końca lutego ogłosimy przetarg na budowę nowych mostów Chrobrego - zapowiada prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Nowe mosty powstaną tuż obok istniejących mostów Chobrego (potoczne nazywanych Swojczyckimi) - nad kanałami Odry między ul. Mickiewicza i Monte Cassino na Sępolnie, a ul. Swojczycką. Mosty będą przystosowane zarówno do ruchu samochodów, jak i tramwajów. Bo w przyszłości ma nimi poprowadziś nowa linia tramwajowa na Swojczyce. Jej przebieg również poznamy do końca lutego.