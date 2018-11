Jacek Sutryk będzie rozdawać darmowe indyjskie jedzenie. To z okazji święta Diwali

Szacuje się, że we Wrocławiu mieszka ok. 2,5 tys. obywateli Indii. Z tej okazji Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Kartikey Johri, Konsul Honorowy Republiki Indii we Wrocławiu, i fundacja "Weź Pomóż" będą częstować potrawami kuchni indyjskiej. Te wedle tradycji rozdaje się głodnym i potrzebującym, ale każdy, kto tego dnia przyjdzie na plac solny, otrzyma ciepły indyjski posiłek.

Podczas święta Diwali wszystkie indyjskie domy, urzędy, świątynie, mosty i drzewa udekorowane są lampkami. To święto, które jednoczy rodziny, sąsiadów i całe lokalne społeczności. Obok światła, najważniejszym elementem łączącym wszystkich świętujących jest częstowanie się wyszukanymi potrawami.

Co ważne, na miejscu ustawione zostaną lodówki fundacji "Weź pomóż", do których każdy będzie mógł włożyć jedzenie aby podzielić się z potrzebującymi. Produkty, które przyniesiemy powinny być hermetycznie zamknięte, z długą datą ważności. Mogą to być najprostsze produkty takie jak konserwy, cukier, sól, ryż czy pakowany chleb. Można przynieść ze sobą również odzież.