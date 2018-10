ITS, czyli „I teraz stoisz”. To głupie światła tworzą korki

Mirosława Stachowiak-Różecka przekonuje, że najważniejszym zadaniem drogowym jest dokończenie obwodnicy śródmiejskiej.

- Inwestycja ta jest bardzo ważna przede wszystkim dla Psiego Pola, ale pozwoli również odciążyć centrum, bo auta pojadą tranzytem, omijając Plac Grunwaldzki i węzeł Kromera. Zobowiązuję się, że zbudujemy północny odcinek, od ul. Poświęckiej do ul. Bolesława Krzywoustego i jednocześnie zaprojektujemy odcinek wschodni, od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Mickiewicza. Dzięki temu po budowie Alei Wielkiej Wyspy kierowcy nie będą rozjeżdżać osiedlowych uliczek Sępolna i Zalesia tylko pomkną obwodnicą. Oczywiście ochronimy osiedla przed hałasem – konieczne będą ekrany akustyczne - zapowiada kandydatka na prezydenta.

Mirosława Stachowiak-Różecka zapowiada także projekt dwóch nowych dróg - połączenie ul. Strzegomskiej i Zaporoskiej (tzw. Łącznik Góralska-Tęczowa, dzięki któremu będzie można ominąć pl. Jana Pawła II i Podwale oraz Trasę Swojczycką.

Kandydatka PiS chce także przebudować wrocławskie skrzyżowania.

- Chyba wszyscy widzimy, że niektóre newralgiczne wrocławskie skrzyżowania są już zupełnie niewydolne i korkują całą okolicę. Dlatego chcemy przygotować dla nich projekty budowlano-wykonawcze – jeśli znajdą się pieniądze, będzie można przystąpić od razu do przebudowy. Dotyczy to poniższych lokalizacji: Legnicka – Lotnicza - Na Ostatnim Groszu – Milenijna, FAT (Klecińska – Hallera – Grabiszyńska), Armii Krajowej – Bardzka, Rondo Pileckiego, Karkonoska – Zwycięska - wylicza posłanka.

Mirosława Stachowiak-Różecka obiecuje również usprawnienie systemu ITS. - Teraz nazywany jest „I teraz stoisz”. Zamiast ITS chcemy ITJ – I teraz jedziesz! Głupie światła tworzą korki, dlatego będziemy poprawiać ustawienia i przywracać zielone strzałki i zieloną falę. A tam, gdzie to możliwe i bezpieczne – wyłączymy niepotrzebne światła,np. przy ul. Peronowej czy Kazimierza Wielkiego-Wierzbowej. Będziemy tutaj współpracować z policją i z kierowcami - mówi posłanka.

Dla kandydatki na prezydenta Wrocławia istotne są także: przebudowa autostrady A4, dokończenie wschodniej obwodnicy Wrocławia oraz budowa nowych parkingów park&ride.