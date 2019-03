Inwestują w kadrę. Duże możliwości rozwoju dla pracowników KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. to największy pracodawca w regionie zagłębia miedziowego i jeden z największych w Polsce - zatrudnia ponad 34 tysiące osób! Ambitni pracownicy miedziowego giganta mogą liczyć na pomoc w rozwoju osobistym. Specjalnie dla nich przygotowano szereg szkoleń oraz programów.

Jednym z nich jest Interdyscyplinarny Program Doktoratów Wdrożeniowych, w którym mogą wziąć udział pracownicy posiadający stopień magistra lub magistra inżyniera. Nie ma on ograniczonej liczby miejsc. Do programu przyjmowani są wszyscy, którzy przejdą przez proces rekrutacyjny.

- Pierwsza edycja przyniosła spory sukces, dlatego zarząd podjął decyzję o uruchomieniu drugiej edycji programu. Obecnie trwa proces wewnętrznego naboru. Kandydat musi przedstawić autoreferat, który rozwiązuje jakiś problem występujący w firmie. Ten autoreferat jest oceniany przez wewnętrznych ekspertów z danego obszaru, oceniany jest też jego dorobek naukowy. Na podstawie tych wszystkich danych prowadzona jest kwalifikacja - mówi Piotr Spaliński, koordynator projektu.

Program prowadzony jest w tak zwanym systemie dualnym. Zakwalifikowany kandydat jednocześnie pracuje i wykonuje swoje codzienne zadania w firmie oraz prowadzi przewód doktorski. Otrzymuje więc pełne wynagrodzenie z zakładu pracy, ale również comiesięczne stypendium naukowe, dodatkowe 30 dni urlopu oraz fundusze na badania. Stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego to dodatkowe 2450 zł netto miesięcznie. Wypłacane jest ono przez 4 lata.

Do pierwszej edycji programu zgłosiły się 72 osoby, z czego do II etapu przeszło 42 pracowników. Najwięcej przewodów doktorskich prowadzonych jest w jego ramach na Politechnice Wrocławskiej oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Udział KGHM w tym programie przynosi wiele obopólnych korzyści dla firmy oraz dla ambitnych osób, które są w stanie zidentyfikować problemy firmy i zaproponować sposób na ich rozwiązanie. Niesie to ze sobą rozwój pracowników, rozwój technologiczny spółki oraz możliwość współpracy biznesowo-naukowej z wiodącymi jednostkami naukowymi. Pozwala też na realizację programu innowacyjności - dzięki nowym pomysłom doktorantów. Ale to nie jedyne możliwości dla pracowników KGHM.

Spółka zapewnia nie tylko kursy i szkolenia, ale wspiera również te osoby, które chcą kształcić się na studiach podyplomowych. Dla nich miedziowa spółka przygotowała dofinansowanie do studiów podyplomowych. Decyzja dotyczą-ca dofinansowania do studiów (pracodawca pokrywa 80 proc. kosztów) uwarunkowana jest zatrudnieniem pracownika na odpowiednim stanowisku, w którym pożądane jest wykształcenie z danego kierunku, szczególnie w sektorze produkcyjnym. KGHM stawia na studia grupowe, dedykowane dla konkretnej grupy pracowników. W lutym uruchomiona została druga edycja studiów podyplomowych z przeróbki surowców mineralnych i przeróbki kopalin stałych. Bierze w nich udział 26 pracowników KGHM.

- Dodatkowym ukłonem w ich stronę jest to, że studia odbywają się w siedzibie KGHM. Pracownicy nie muszą jeździć na uczelnię do innych miast. To wykładowcy przyjeżdżają do nich - mówi Roksana Hajdacka, Kierownik Wydziału Szkoleń.