Nazwa zespołu nic Wam nie mówi? Ale takie piosenki, jak "Sweat (A La La La La Long)" czy "Bad Boys" już na pewno. Grupa Inner Circle będzie jedną z gwiazd festiwalu wROCK for Freedom.

Inner Circle. Największe przeboje

Zagrają 1 września w Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej 184 i uświetnią program festiwalu. Wiadomo już, że zagrają również Czerwone Gitary, które trzy lata temu obchodziły półwiecze swojej działalności oraz zespół Piersi (z pewnością usłyszymy więc również "Bałkanicę".Inner Circle to zespół założony przez braci Iana i Rogera Lewisów. Znani są również jako The Bad Boys of Reggae. W 1973 roku część członków zespołu odeszła i zaczęła grać pod szyldem Third World. Bracia Lewisowie nie poddali się jednak i rok później nawiązali współpracę ze znakomitym wokalistą, Jacobem Millerem. Niestety, w roku 1980, gdy wydawało się, że już za chwilę zespół czeka wielka, międzynarodowa sława, Miller zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Ogólnoświatowy sukces Inner Circle odniosło dopiero w latach 90. Wydana w 1992 roku pod tytułem „Bad Boys” reedycja fantastycznego albumu „Bad To The Bone”, zawierająca przeboje "Sweat (A La LaLaLaLong)", "Rock with You", "Wrapped Up in Your Love", "Living It Up", "Hey Love" i „Bad Boys” sprzedała się w 7 milionach egzemplarzy i w 1993 roku otrzymała nagrodę Grammy za najlepszy album reggae. Inner Circle poszli za ciosem i rok później wydali album „Reggae Dancer”, zawierający kolejny wielki przebój zespołu „Games People Play”. Te największe przeboje usłyszymy na koncercie we Wrocławiu.1 września 2018, godz 16.30 Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184Inner Circle (Jamajka)PiersiCzerwone Gitarymiejsca stojące: 40 zł – przedsprzedaż do 25.06, 50 zł – od 26.06, 60 zł - w dniu koncertumiejsca siedzące: 70 zł – przedsprzedaż do 25.06, 80 zł – od 26.06, 90 zł - w dniu koncertu