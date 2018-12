„Inna kobieta” powieść Daniela Silva

16 listopada 2018 r. nakładem wydawnictwa HarperCollins ukazała się powieść „Inna kobieta” autorstwa Daniela Silvy, jednego z najlepszych twórców thrillerów szpiegowskich na świecie. „Inna kobieta” to kontynuacja wątku kultowej postaci szpiega, artysty i rasowego zabójcy – Gabriela Allona.

O KSIĄŻCE:

Kret to w języku szpiegów agent, który przez lata działa na rzecz obcego państwa. Powód bezsennych nocy szefów wszystkich wywiadów. Człowiek, który może jednym słowem zniweczyć budowaną z mozołem siatkę szpiegowską. Wiele wskazuje, że ten wróg działa teraz w samym sercu zachodniego świata.

Śledztwo w tej sprawie rozpoczyna Gabriel Allon, szefa izraelskiego wywiadu. Trop prowadzi go do Wiednia, ale jego najcenniejszy rosyjski kontakt zostaje tam brutalnie zamordowany. Gabriel postanawia przeanalizować historyczne źródła i ponownie zbadać sprawę słynnej Piątki z Cambridge – pięciu brytyjskich intelektualistów zwerbowanych w trzydziestych latach przez Rosjan.

Tymczasem w odciętej od świata andaluzyjskiej wiosce ukrywa się kobieta, która nie tylko zna odpowiedzi na nurtujące go pytania, ale właśnie zaczęła pisać pamiętnik. Jeżeli zdąży wyjawić prawdę, niebezpieczeństwo zostanie zażegnane. Jednak jeżeli ktoś ją uciszy, układ sił na świecie zmieni się tak radykalnie, że obudzimy się w zupełnie innej rzeczywistości.

Szybka jak strzała, zniewalająco piękna i wypełniona olśniewającymi zwodami i zwrotami akcji, Inna kobieta jest dziełem, które dowodzi, że w pisaniu szpiegowskich powieści Daniel Silva jest po prostu najlepszy.

O AUTORZE:

Daniel Silva to autor najlepiej sprzedających się powieści szpiegowskich na świecie. Przetłumaczone na ponad trzydzieści języków, przez wiele tygodni gościły na listach bestsellerów New York Timesa. Autor wraz z żoną Jamie Gangel, dziennikarką, i dwójką dzieci – Lily i Nicholasem – mieszka na Florydzie.

„Silva tka swoją sieć, ustawia zasadzki, odurza czytelnika suspensem i niespodziewanymi zwrotami akcji… Zapiera dech.” - Providence Journal