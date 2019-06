In vitro we Wrocławiu wzbudza potężne zainteresowanie. Oto szczegóły!

Program ruszył prawie dwa miesiące temu. W jego ramach uzyskać można dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych na pomoc medyczną w staraniach o dziecko lub leczenie niepłodności. Pula wolnych miejsc na ten rok kurczy się bardzo szybko. - Tylko w pierwszym tygodniu zarejestrowaliśmy ponad 100 telefonów od zainteresowanych osób. Na tę chwilę jest już 230 par. To Pacjenci, którzy albo odbyli wizytę, albo odbędą ją w najbliższym czasie. Większość osób przeszła pierwszą kwalifikacją medyczną tzn. odbyła wizytę u lekarza, który przeanalizował ich sytuację medyczną i potwierdził możliwość włączenia do Programu. Kilkanaście par jest w trakcie trwania leczenia. Lada moment spodziewamy się dobrych informacji o pierwszych ciążach. Radzę nie zwlekać ze zgłoszeniami do nas, ponieważ miejsc pozostało niewiele, a obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy" - mówi Agata Panas z Kliniki Invicta, operatora programu.