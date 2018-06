Dochód z II Charytatywnego Wieczoru Impro zostanie przeznaczony na rehabilitację i leczenie Wiktorii Grabowiec, chorej na rdzeniowy zanik mięśni.

Kim jest Wiktoria?

Osiem zespołów i osiem spektakli, ponad pięć godzin wspaniałej improwizacji, wszystko powstanie na żywo . W sobotę, 9 czerwca o godzinie 18 w Klubie PROZA (Wrocławski Dom Literatury, Przejście Garncarskie 2) zacznie się druga edycja Charytatywnego Wieczoru Impro, podczas którego wrocławska scena impro zagra dla Wiktorii Grabowiec, by wspomóc jej rehabilitację.Program wieczoru będzie przeglądem wszystkiego co dobre i popularne we wrocławskim impro. Rozpocznieze spotkaniem z literaturą, czyli improwizacją bazującą na fragmentach książek. Potemniczym "Kula" śniegowa wciągną was w świat slow comedy., jak zwykle solo, przyfastryguje słowa i skojarzenia, które mu podpowiecie, w bardzo dynamiczną opowieść. Strumień Świadomościjest absolutnym klasykiem w repertuarze tego zespołu. Najprawdziwsza jazda bez trzymanki, gdzie skoki w czasie i miejscu ustępują tylko prędkości ostrego dowcipu. Następnie przed wami zaimprowizuje duetDuety impro to połączenie intymnej rozmowy, gęstych relacji i komedii podanej nie wprost.tym razem zaśpiewają. Mjuzikal impro to forma muzyczna, gdzie tytuł wymyśla publiczność, a bohaterów i sytuacje wyśpiewują improwizatorzy. Po muzycznych przygodach przyjdzie czas na prostą historię w wykonaniu, grupy bezpośrednio wywodzącej się ze znanego i lubianego wrocławskiego zespołu Nieomylnych. A na koniec oficjalnego programu wisienka, albo raczej papaja czyli Tymczasem w wykonaniu. W tym bardzo popularnym formacie akcja opowieści dzieje się z minuty na minutę w jakimś stosunkowo dużym miejscu - jak okręt, szpital czy akademik. Hasłem do zmiany jest tytułowe "tymczasem" a fabuła skrzy się i mieni jak w kalejdoskopie. Po ostatnim występie programowym członkowie różnych zespołów zagrają wspólnie krótkie gry. Specjalne bilety - cegiełki w cenie 25 zł do kupienia przed wejściem. Cały dochód z wieczoru przeznaczony zostanie na rehabilitację Wiktorii.Wiktora jest uczennicą GIM 29 we Wrocławiu i choruje na rdzeniowy zanik mięśni . Rozwój SMA może choć trochę zatrzymać intensywna rehabilitacja. Oznacza to codzienne ciężkie i bolesne zabiegi, które polegają na naciąganiu mięśni, które w pewien sposób hamują postęp choroby i zapobiegają przykurczom oraz poprawiają stan mięśni oddechowych. Do tej pory była to choroba nieuleczalna, ale w ubiegłym roku amerykańscy naukowcy wymyślili pierwszy na świecie lek NUSINERSEN ( inaczej nazywany SPINRAZA). Jest niesłychanie drogi, kuracja roczna kosztuje ponad 2 miliony złotych. Wiktoria w pierwszym roku musi przyjąć sześć dawek, w kolejnych latach po trzy, a jedna dawka kosztuje 90 tysięcy euro. Lek nie jest refundowany przez NFZ nawet w części.Wiktoria ma 14 lat, interesuje się poezją, ostatnio zajęła pierwsze miejsce na konkursie recytatorskim, recytowała „O mojej matce” Adama Zagajewskiego. Interesuje się teatrem. Kiedy odwiedził ją Jakub Tabiszz Improwizowanych Poniedziałków, wyrecytowała mu kawałek „Króla olch” po niemiecku.