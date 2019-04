Im więcej smogu, tym wyższe ryzyko psychoz u nastolatków? [Nowe badania]

Dopiero po trzydziestce stajemy się dorośli? Jak to możliwe?

Zdrowie psychiczne nastolatków może zależeć od... smogu

Naukowcy podejrzewają, że zarówno zanieczyszczenia powietrza, jak i hałas w miastach może mieć negatywny wpływ na mózg dorastającej młodzieży. Najprawdopodobniej nagromadzenie tych czynników może przyczyniać się do degeneracji w obrębie kory czołowej, a także tych obszarów mózgu, które odpowiadają za odczuwanie zapachu. Jeśli wydychane spaliny i nadmiar decybeli doprowadzą do stanów zapalnych w tej części mózgu, u młodych ludzi może dochodzić wtedy do psychoz. W rezultacie oprócz doświadczania urojeń mogą czuć się bardzo zestresowani i mieć problemy ze snem.

Już wcześniej wykazywano związek pomiędzy wysokim poziomem zanieczyszczeń powietrza a chorobami neurodegeneracyjnymi mózgu (m.in. chorobą Alzheimera). Wiele wskazuje na to, że obecne w smogu cząstki stałe, które przenikają do płuc do krwi, mogą mieć także szkodliwy wpływ na mózg i zwiększać ryzyko psychoz u nastolatków, których organizm nie jest jeszcze tak ukształtowany, jak u osób dorosłych.

