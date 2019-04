Ile zarabiają piłkarze Śląska Wrocław i czy dostają pensje na czas? Sprawdziliśmy

Kibice i eksperci nie milkną, po porażce Śląska Wrocław z Górnikiem Zabrze. W sobotę wieczorem gorąca dyskusja rozgorzała w internecie. Podgrzał ją Janekx89 - użytkownik portalu Twitter, który przeważnie jest świetnie poinformowany w sprawach transferowych i innych, zakulisowych kwestiach.

„Jeśli (piłkarze) w nadchodzącym tygodniu nie dostaną (pieniędzy) to pójdą wezwania do zapłaty i zrobi się nieciekawie w kontekście walki o utrzymanie. Na miejscu kibiców Śląska byłbym poważnie zaniepokojony” - napisał po sobotnim meczu Janekx89.

Obecnie przepisy mówią, że jeśli klub ma opóźnienia w wpłacie pensji za dwa miesiące, to zawodnik może wysłać wezwanie do zapłaty, a następnie rozwiązać umowę.

Pierwsza informacja, jaką udało nam się ustalić była faktycznie niepokojąca: dla niektórych piłkarzy ostatnią wypłata było część stawki za luty. To jednak tylko część prawdy.

- Faktycznie. Kilku piłkarzy, których kontrakty są najwyższe, nie otrzymało jeszcze połowy ostatniej pensji. To wszystko. Zawodnicy wiedzą jednak o całej sytuacji. Te zaległości zostaną niebawem uregulowane - powiedział nam rzecznik Śląska Tomasz Szozda.

Tomasz Szozda, rzecznik Śląska: Faktycznie. Kilku piłkarzy, których kontrakty są najwyższe, nie otrzymało jeszcze połowy ostatniej pensji

Diabeł tkwi w szczegółach. Otóż piłkarze Śląska wypłaty dostają z dołu, to znaczy przelew za miniony miesiąc przychodzi do połowy następnego. Inaczej mówiąc wypłat za marzec nie ma, bo nie minął jeszcze termin wypłaty, chociaż pieniądze powinny znaleźć się na kontach w ciągu kilkudni. Nie zmienia to jednak faktu, że w tej chwili nie można mówić o dwumiesięcznych zaległościach, przez które gracze z ważnymi kontraktami mogliby z Oporowskiej odejść za darmo.

Ile zarabiają piłkarze Śląska? Patrząc na ich miejsce w tabeli - dużo. Z dokumentów, które wypłynęły przy okazji przetargu na miejskie akcje klubu wiemy, że Michał Chrapek dostaje 43 tys. zł miesięcznie, Djordje Cotra - 30 tys. zł, Arkadiusz Piech - 40 tys. zł, Jakub Słowik - 26 tys. zł, a Igors Tarasovs 32 tys. zł miesięcznie. Te liczby znamy, ale Piotr Celeban, Marcin Robak czy Robert Pich też dostają co miesiąc po kilkadziesiąt tysięcy złotych.

ZOBACZ!

Wiemy, ile zarabiają nowi piłkarze Śląska - wyciekły kwoty

Sytuacja drużyny jest coraz trudniejsza. Portal EkstraStats, który zajmuje się statystykami ekstraklasy, wyliczył, że gdyby brać pod uwagę wyniki, jakie podały pomiędzy zainteresowanymi drużynami w grupie mistrzowskiej i spadkowej jeszcze w fazie zasadniczej, to mistrzem zostałaby Lechia, a z ligi spadłyby Zagłębie Sosnowiec i... Śląsk, który miałby co prawda tyle samo punktów co Miedź (37), ale był za nią w pierwszej fazie sezonu. To decyduje o kolejności w takim przypadku.

Cierpliwość tracą też najbardziej zagorzali kibice WKS-u. Jedna z grup kibicowskich opublikowała na Facebooku długi, mocny komentarz do całej sytuacji.

QUIZ Prawdziwy test na sędziego piłkarskiego II. Znasz się?

„Nie będziemy Wam nawet już grozić czy Was straszyć, widujemy się w budynku klubowym, przecież wiecie. Zostaniecie po prostu wywołani do tablicy personalnie, bez dziennikarzy, bez obietnic i mydlenia oczu. Same konkrety” - napisali, oznaczając pod wiadomością większość piłkarzy Śląska.

Oberwało się też kapitanowi Marcinowi Robakowi, który po przegranym spotkaniu nie podszedł do kibiców z młyna. Zresztą jak cała drużyna. Fani tymczasem mieli drużynie kilka mocnych słów do przekazania. „(...) weź się chłopie w garść, potrafisz wziąć to na bary tak jak Celik (Piotr Celeban, poprzedni kapitan - przyp. red.) kiedyś? Jak nie to zostaw opaskę kapitana komuś, kto będzie szanował barwy które reprezentuje i historię klubu w którym gra” - napisali kibice.

Przypomnijmy, że po porażce w sobotę z Górnikiem Zabrze (0:1) Śląsk ostatecznie zajął 13. miejsce, a to oznacza, że tylko trzy z siedmiu meczów w grupie spadkowej wrocławianie zagrają u siebie. Najbliższy mecz WKS-u 22. kwietnia w Kielcach z Koroną. Trzy dni później do Wrocławia ponownie przyjedzie Górnik Zabrze. Nad strefą spadkową Śląsk ma dwa punkty przewagi.