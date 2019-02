Ile kosztuje wiza turystyczna? To niespodziewany wakacyjny wydatek. Odkrywamy ukryte koszty urlopu

Podróżowanie stało się łatwe i przyjemne po wejściu Polski do strefy Schengen, a następnie Unii Europejskiej. Polacy szybko przekonali się do dalszych podróży w czasie wakacyjnej przerwy i nie tylko. Aktualnie polscy obywatele mogą swobodnie podróżować do ponad 110 krajów bez wizy, z podstawowym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem).

Przed każdym wyjazdem należy upewnić się, że dokumenty, którymi chcemy się posługiwać są aktualne i czy ich data ważności się nie kończy. Najczęściej stosowana reguła to co najmniej 6-miesięczny okres ważności dokumentów.

Wiza online i e-wiza

Częstym udogodnieniem dla podróżujących są wizy online, czy też e-wizy. Coraz więcej krajów decyduje się na takie kroki. W tym np. Katar czy Egipt. Korzystając z tego udogodnienia jesteśmy w stanie złożyć wniosek, opłacić oraz sfinalizować proces wizowy nie wychodząc z domu. Niestety nie we wszystkich krajach sytuacja wygląda tak kolorowo. Niektóre kierunki wakacyjne, szczególnie kraje Afryki wymagają osobistego złożenia wniosku w ambasadzie, która nie zawsze znajduje się w granicach naszego kraju. Najdalszą ambasadą kraju, który został uwzględniony w naszym rankingu, znajduje się w Moskwie.

Wizy turystyczne, czyli gdzie zapłacisz za wjazd do kraju?

Zdobycie „pozwolenia na wjazd do kraju” to nie tylko czas, to także pieniądze. Mówisz wiza, myślisz USA? W kontekście wyjazdów wakacyjnych wiza do Ameryki nie jest najdroższym wyborem.

Sprawdź TOP 10 krajów na wakacje, w których zapłacisz najwięcej za wizę