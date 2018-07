W Nachodzie w Rynku, w piątek (27 lipca) w południe staną zabytkowe samochody, polskie i czeskie. W sobotę w południe zostaną posadzone drzewa, ku czci Olgi Havlovej i Haliny Mikołajskiej. Fundacja Sudety Kultury Pawła Królikowskiego, Fundacja Qudowa, Miasto Kudowa-Zdrój zapraszają na trzydniowe święto.

Konkurs wokalny

Festiwal Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej CZ-PL wymyślił Paweł Królikowski – Jakub Kusy z "Rancza", by podtrzymać polsko-czeską przyjaźń. W Nachodzie w Rynku, w piątek ( 27 lipca ) w południe staną zabytkowe samochody , polskie i czeskie. W sobotę w południe zostaną posadzone drzewa, ku czci Olgi Havlovej i Haliny Mikołajskiej. – Mamy sobie dużo do powiedzenia historycznie, kulturowo, gospodarczo – mówi aktor. – Festiwal to pomysł na to, żeby u siebie bywać, rozmawiać, przyglądać się sobie. Sąsiedztwo polsko-czeskie zobowiązuje, w historii polski i czeski był tym samym językiem – tłumaczy pomysłodawca.W programie trzydniowego święta znajdą się koncerty, rowerowy rajd transgraniczny, rozmowy o kulturalnych związkach Polski i Czech. Impreza skończy się niedzielnym koncertem prowadzonym przez Artura Andrusa, wystąpią: Ewa Farna, Marek Piekarczyk, Hanna Śleszyńska, Olga Bończyk, Gabi Gold, Kacper Kuszewski, Darek Kordek, Kwartet Rampa.Atrakcją jest konkurs, w którym zaśpiewać może każdy. Można się zgłaszać, wysyłając nagrane dwa utwory (Polacy czeskie piosenki, a Czesi polskie), pod adres: konkurs.czplfestival@gmail.com. W jury konkursu zasiądą: Teresa Drozda, Artur Chamski, Petra Vitvarova i Ilona Hůlková. Laureat pierwszego miejsca dostanie 5 tys. zł, drugiego – 2,5 tys. zł, trzeciego – 1,5 tys. zł. Przewidziane są dwa wyróżnienia, po 500 zł. Fundatorami są sponsorzy festiwalu.Festiwal organizują: Fundacja Sudety Kultury Pawła Królikowskiego, Fundacja Qudowa, Miasto Kudowa-Zdrój.godz. 12:00inauguracja festiwalu wystawą polskich i czeskich zabytkowych samochodów na Rynku Czeskim w Nachodzie.godz. 15:00Defilada zabytkowych samochodów z Nachodu do Kudowy-Zdroju (samochody staną przed parkiem Zdrojowym).godz. 21:30pokaz filmu dokumentalnego Krystyny Krauze o Karelu Krylu, pt. "Braciszek Karel" w parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju. Przed pokazem, ok. godz. 21, Paweł Królikowski będzie rozmawiać z Krystyną Krauze.godz. 12inauguracja Alei Wolności w Kudowie-Zdroju: posadzenie drzew im. Olgi Havlovej i Haliny Mikołajskiej na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i Czechy.godz. 14:00Rowerowy rajd transgraniczny. Chętni spotykają się w wypożyczalni rowerów w Kudowie-Zdroju koło Parku Zdrojowego.godz. 16.00-19.00koncert konkursowy dla amatorów "Co Czech to muzykant, a Polakom w to graj". Czescy uczestnicy śpiewają polskie piosenkiW TO GRAJ” – czescy uczestnicy śpiewają polskie piosenki wraz z polskimi uczestnikami, którzy… śpiewają piosenki czeskie. Miejsce: Muszla Koncertowa obok „Teatru pod Blachą” Koncert jest transmitowany do Internetu – Live.godz. 19:00"Smaki kultury. Czeska chut, czy polski smak?" – panel dyskusyjny o związkach kulturalnych, politycznych i historycznych Polski i Czech. W czasie panelu prezentacja smaków kuchni czeskiej i polskiej w Pijalni Wód.15:00spotkanie z Dariuszem Milińskim, malarzem. W czasie spotkania będziemy rozmawiać o tym skąd się wziął tytuł: „Hoffman zaglądał Malczewskiemu w duszę, a Miliński Hoffmanowi przez ramię”, o książce „Urodzony na cmentarzu” i o życiu.godz. 22Wielki Koncert Galowy pt. "Pokolenia, czyli nie płacz Ewka", pokaz fragmentów przedstawienia "Pomału, a jeszcze raz".