II edycja Konkursu Fotograficznego Hydropolis rozstrzygnięta!

W piątek w Hydropolis odbyła się Gala, podczas której wyróżniono i nagrodzono prace 13 laureatów. Nagrodę publiczności otrzymał Marcin Matuszak. Jego fotografia pt. Woda – źródło relaksu uzyskała ponad 13 tysięcy głosów internautów! Nagrodę specjalną, za przesłanie ekologiczne, otrzymał Rafał Śmigielski za zdjęcie pt. Pomiędzy.

Wodospad

Główną nagrodę otrzymał Witold Ziomek za Wodospad. – Po cichu liczyłem na to, że moje zdjęcie ma szanse powalczyć o wyróżnienie w konkursie. Jestem dumny, że zostało uznane za najlepsze – opowiada laureat. Zdjęcie przedstawia wodospad Skógafoss w Islandii. - Zrobiłem je spłaszczając perspektywę teleobiektywem, co pozwoliło mi osiągnąć taki efekt wielkiej ściany wody i kontrastu między potęgą żywiołu a bezradnym wobec tej siły człowiekiem - dodaje zwycięzca KFH 2018.

Chcesz obejrzeć zdjęcia? Przyjdź do Hydropolis!

Wszystkie wyróżnione w Konkursie prace zdobią strefę wystaw czasowych Hydropolis. Od minionego weekendu można oglądać je w cenie standardowego biletu. Wystawa potrwa do końca roku.

Ocena utalentowanych i doświadczonych fotografów zasiadających w Jury uwzględniała m.in. jakość, oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne fotografii. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Zwycięzca II edycji KFH odebrał czek na 2 tysiące złotych. Najlepsi w poszczególnych kategoriach oraz laureat nagrody publiczności zgarnęli po tysiąc złotych. Wyróżnieni autorzy otrzymali bony na sprzęt fotograficzny.

Konkurs z ekologicznym przesłaniem

Do udziału zgłoszono wiele artystycznych zdjęć z głębokim przesłaniem. Przedstawiały doniosłą rolę wody w życiu człowieka, czy bogactwo życia morskiego. Niektóre fotografie zwracały uwagę na globalne zagrożenia ekologiczne, takie jak np. problemy z dostępem do wody pitnej lub zanieczyszczenia wód świata.

– Cieszymy się, że uczestnicy Konkursu nawiązywali swoimi pracami do ekologii. Jedno z takich zdjęć nagrodziliśmy nawet wyróżnieniem specjalnym – wyjaśnia Aleksander Łoś, rzecznik prasowy MPWiK S.A., instytucji, która powołała do życia Hydropolis.

- W Hydropolis edukujemy na temat wody i ekologii. Robimy to każdego dnia zapraszając na naszą wystawę oraz warsztaty rodzinne. Robimy to także poprzez Konkurs Fotograficzny Hydropolis, którego celem jest zwrócenie uwagi na problemy środowiskowe – uzupełnia Rafał Zagrobelny, menedżer Hydropolis.

Link do relacji z gali: www.youtube.com/watch?v=77cQImGVjVM

Wyniki II edycji Konkursu Fotograficznego Hydropolis:

Grand prix – Witold Ziomek za zdjęcie pt. Wodospad

Nagroda publiczności – Marcin Matuszak za zdjęcie pt. Woda – źródło relaksu

I miejsce w kat. Ocean życia – Krzysztof Sapieha za zdjęcie pt. Bezkres

I miejsce w kat. Człowiek i Woda – Paweł Bielski za zdjęcie pt. Jak ryba w wodzie

I miejsce w kat. Miasto i woda – Paweł Piotrowski za zdjęcie pt. Skok

Pełna lista wyróżnionych znajduje się pod linkiem: https://konkurs.hydropolis.pl/galeria-nagrodzonych-prac-2018/