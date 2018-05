W związku z II edycją akcji „Bezpieczne Wakacje w Termach Cieplickich” pod patronatem Prezydenta Miasta Jelenia Góra, Spółka Termy Cieplickie organizuje dla uczniów jeleniogórskich szkół pokaz ratownictwa wodnego.

Pragniemy zaprosić uczniów wraz z nauczycielami na dwugodzinny darmowy pobyt w Termach Cieplickich, podczas którego będzie można:

•poznać zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk i basenów,

•uczestniczyć w pokazach ratownictwa wodnego i poznać wyposażenie indywidualne

Ratownika, poznać sprzęt do ratownictwa wodnego (samochód ratownictwa wodnego wraz z łodzią ratowniczą oraz samochód ratowniczo gaśniczy).

•obserwować pracę nurka,

•zobaczyć sprzęt oraz metody prowadzenia działań ratownictwa wodnego podczas powodzi,

•nauczyć się wykonywania prawidłowych połączeń telefonicznych na numery alarmowe podczas wzywania pomocy,

•poznać teoretyczne i praktyczne zasady wykonywania resuscytacji krążeniowo oddechowej wykonywanej na fantomach ćwiczebnych,

•wysłuchać informacji o właściwym i zgodnym z regulaminem zachowaniu się w Termach Cieplickich,

•wziąć udział w ćwiczeniach ewakuacji z niecki basenowej zgodnej z procedurami ratownictwa

wodnego Term Cieplickich,

•oraz oczywiście skorzystać z kąpieli i zabaw w Termach Cieplickich.

Do współpracy zaprosiliśmy Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze oraz Ochotniczą Straż Pożarną Jelenia Góra Sobieszów.



Serdecznie zapraszamy grupy z nauczycielami we wtorek 05 czerwca od godziny 10.00.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy przyjmujemy do 04 czerwca 2018 roku,

email: promocja@termycieplickie.pl lub tel. 75 75 46 931.

