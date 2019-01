Idzie wiosna! We Wrocławiu będzie cieplej niż w Madrycie i Lizbonie (PROGNOZA POGODY)

- Za niedzielny chłód i deszcz, oraz gwałtowne ocieplenie już od dzisiejszego popołudnia, odpowiada głęboki i rozległy niż, którego centrum znajduje się nad południową Francją. Niż ten przez kilka dni będzie dzielił Europę na dwie części. Zachodnia część (Francja, Hiszpania) będzie w chłodniejszym powietrzu polarno-morskim, a wschodnia ( w tym Polska) w ciepły, zwrotnikowym. Poza tym, przy napływie powietrza z południa, temperatura wzrośnie dodatkowo dzięki fenowi (ciepły wiatr po zawietrznej stronie Sudetów). Stąd też jutro w naszym regionie pojawi się bardzo silny wiatr, który lokalnie będzie osiągał w porywach do 90-100 km/h - informuje dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego.

W najbliższych dniach na Dolnym Śląsku będzie cieplej niż w Paryżu, Madrycie, a nawet Lizbonie. Dziś po południu zacznie się rozpogadzać, a wieczorem napłynie ciepłe powietrze z południowego-wschodu i temperatura powietrza gwałtownie wzrośnie do 17 stopni Celsjusza. Marek Błaś informuje, że od wtorku do czwartku będzie pogodnie i wyjątkowo ciepło.

- Nad ranem około 8 stopni, maksymalna temperatura w ciągu dnia będzie sięgała nawet do 20 stopni. To oznacza, że w najbliższych dniach może paść rekord temperatury we Wrocławiu dla listopada. Dotychczasowy rekord przypada na 14 listopada 2010 roku, kiedy zanotowano temperaturę 19,7 stopni. Natomiast jutro, we wtorek 30 października, temperatura może osiągnąć nawet 21 stopni. Wysoka temperatura ma się utrzymać do końca najbliższego tygodnia. A zatem rekordowym dniem listopadowym może być właśnie czwartek - 1.11.2018. Nieco chłodniejszy i deszczowy będzie piątek, z temperaturą około 14 stopni - dodaje Marek Błaś.

