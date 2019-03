Idzie wiosna, czas odwiedzić siłownię. Zobacz memy z siłaczami i siłaczkami w roli głównej!

Jak docieplić zimne mieszkanie? Poznaj skuteczne metody

Co robić, gdy w mieszkaniu jest zimno? Oczywiście można podkręcić kaloryfery lub nawet kupić dodatkowe grzejniki. Jednak jeśli nie ograniczymy strat ciepła, doprowadzi to do błędnego koła: cały czas będzie nam zbyt zimno, a w dodatku będziemy płacić coraz więcej za ogrzewanie.