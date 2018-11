Idzie ochłodzenie. Wiemy, kiedy spadnie pierwszy śnieg we Wrocławiu (PROGNOZA POGODY)

- W najbliższych dniach Polska pozostanie pod wpływem wyżu, którego centrum będzie stopniowo przesuwało się z południa Europy na północ, w kierunku Skandynawii. To spowoduje, że będzie do nas napływało coraz chłodniejsze powietrze ze wschodu, a pod koniec tygodnia także z północnego wschodu. Opady pojawią się dopiero w przyszłym tygodniu. We wtorek i środę prognozowane są niewielkie opady śniegu - informuje Marek Błaś.

Dzisiaj (w środę 14 listopada) oraz w czwartek pozostaniemy w cieplejszej masie powietrza, maksymalna temperatura w ciągu dnia będzie jeszcze przekraczała 10 stopni, a nad ranem możemy spodziewać się 5-6. Na niebie będzie sporo chmur, ale nie zabraknie też słonecznych chwil. Piątek i sobota będą słoneczne z temperaturą w przedziale od 1-2 stopni Celsjusza nad ranem do 7-8 w południe.

- Od niedzieli nad Polskę zacznie napływać chłodniejsze powietrze kontynentalne, stąd nad ranem prognozowany jest spadek temperatury do -3°C, a w ciągu dnia wzrost do 5°C. Dzień będzie pochmurny, ale nie zabraknie też słońca. Niewielkie opady mogą wystąpić we Wrocławiu dopiero pod koniec dnia - informuje dr Marek Błaś. Dodaje też, że prognozy długoterminowe wskazują, że w przyszłym tygodniu, we Wrocławiu będzie pochmurno i deszczowo, temperatura w ciągu dnia będzie osiągała co najwyżej 2-5°C, a nad ranem może spadać od 0 do -2°C.

- Najchłodniejszymi dniami w przyszłym tygodniu mają być wtorek i środa, kiedy to wystąpią niewielkie opady deszczu ze śniegiem i śniegu, które jeszcze nie przełożą się na białą pokrywę śnieżną. W drugiej połowie przyszłego tygodnia nastąpi prawdopodobnie kilkustopniowe ocieplenie, maksymalnie do 7 stopnie - mówi pracownik Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery na Uniwersytecie Wrocławskim.

