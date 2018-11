Huczne powitanie trzymilionowego pasażera na wrocławskim lotnisku. Przyleciał z Meksyku [ZDJĘCIA]

3-milionowy pasażer, choć pochodzi z Przemyśla od kilku lat mieszka we Wrocławiu. Gdy wychodził z samolotu nie krył zdziwienia.

– Gdy przy wyjściu zostało wyczytane moje nazwisko, przestraszyłem się, że stało się coś złego. A tu taka niespodzianka. Jestem w szoku – mówił zaskoczony, gdy Christopher Robert, przedstawiciel linii Air France wręczał mu symboliczny bilet na podróż z Wrocławia do Paryża.

Co ciekawe, pan Karol w Paryżu nigdy nie był. Jedynie na lotnisku, bo do Wrocławia przyleciał aż z Meksyku.

– Byłem tam na wakacjach. W Paryżu miałem jedynie przesiadkę. Zaraz zadzwonię do szefowej i powiem, że biorę kolejny urlop. We Francji, co prawda, byłem, ale w Paryżu nigdy. Jeszcze nigdy nic nie wygrałem, ale chyba zacznę grać na loteriach – mówił podekscytowany.

Wrocławskie lotnisko po raz pierwszy w historii obsłużyło ponad 3 miliony pasażerów w jednym roku. Według wyliczeń, do końca grudnia ta liczba wzrośnie do 3,2 mln osób. Będzie więc o ponad 300 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku.

Wśród nich coraz więcej mieszkańców ościennych województw. Dominują mieszkańcy Wielkopolski i Opolszczyzny.

– Wpływ na to ma coraz lepsze skomunikowanie Wrocławia z resztą kraju. Mieszkańcy Wielkopolski, zwłaszcza południowej mogą sprawnie przyjechać na nasze lotnisko dzięki nowej drodze S5. Poza tym wygrywamy z konkurencją coraz większą liczbą połączeń. Oferujemy choćby takie, których nie ma lotnisko w Poznaniu – zauważa Dariusz Kuś, prezes wrocławskiego lotniska. Jak dodaje, z Wrocławia w świat wylatuje także coraz więcej Czechów. Ich liczba, według szacunków lotniska wzrosła w tym roku o 40 proc.

Duży ruch na wrocławskim lotnisku panował także w październiku. Tylko tanie linie lotnicze przewiozły blisko 190 tys. pasażerów, o jedną trzecią więcej niż w październiku ubiegłego roku. Największym powodzeniem cieszyły się samoloty latające na południe - na Teneryfę, do Lizbony, Malagi, Madrytu, Rzymu, Mediolanu i Bolonii, w których notowano wypełnienie przekraczające 90 proc. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także loty do Paryża, Kijowa, Lwowa i na Wyspy Brytyjskie.

Ponad 16 tys. pasażerów, czyli o prawie 75 proc. więcej niż w październiku 2017, skorzystało z lotów czarterowych – także w tak egzotyczne miejsca jak Dubaj, Oman i na Zanzibar.

Kiedy na lotnisku im. Mikołaja Kopernika powitamy 4-milionowego pasażera? Jak twierdzi prezes lotniska, patrząc na obecne tempo wzrostu, stanie się to w ciągu dwóch, maksymalnie trzech lat.

ZOBACZ TAKŻE: Inwestycja w potężny hub lotniczy jest konieczna, ale to nie wystarczy