Huawei Mate 20 lite - piękny, wydajny, atrakcyjnie wyceniony

Coraz więcej Polaków korzysta na co dzień ze smartfonów marki Huawei. Pokazują to najnowsze statystyki, zgodnie z którymi producent ten jest jednym z liderów sprzedaży w Polsce. Sukces wynika przede wszystkim ze świetnej sprzedaży smartfonów ze średniego segmentu cenowego, którego jednym z przedstawicieli jest właśnie Huawei Mate 20 lite. Co sprawia, że "średniaki" marki Huawei działają na konsumentów niczym magnes?

Wystarczy jeden rzut oka w kierunku Huawei Mate 20 lite, aby zakochać się w tym, jak wygląda. Od strony designu i jakości wykonania nowość firmy Huawei przywodzi na myśl smartfony z najwyższej półki cenowej. Obudowa wykonana w kolorach złotym, czarnym lub niebieskim pokryta jest odpornym na zarysowania szkłem. Jej zaoblone krawędzie nie tylko poprawiają komfort obsługi urządzenia, ale dodają mu jeszcze więcej uroku. Ramka otaczająca obudowę wykonana została z dobrej jakości aluminium. Cała konstrukcja jest należycie spasowana i próżno tu szukać jakichś niedociągnięć.

Świetnie prezentuje się duży, 6.3-calowy ekran wykonany w technologii LTPS IPS. Wyświetla on obraz o rozdzielczości 2340x1080 pikseli. Współczynnik proporcji obrazu 19.5:9 pozwolił uzyskać relację wielkości ekranu do przedniego panelu obudowy na poziomie 81.7%. Jasność matrycy to ok. 470 cd/m2. Taki wynik oznacza, że wyświetlacz pozostanie czytelny także w słoneczny dzień.

Współczynnik kontrastu na poziomie 1480:1 zwiastuje ładne przejścia tonalne oraz dobrze nasycone, żywe kolory. Jak na urządzenie z ekranem o tak sporej wielkości, obudowa jest bardzo zgrabna - jej wymiary to 158.3 x 75.3 x 7.6 mm.

Na tylnym panelu obudowy, w asyście dwóch obiektywów znajduje się czytnik linii papilarnych. Podobnie jak wszystkie czytniki linii papilarnych stosowane w smartfonach marki Huawei i Honor cechuje się on wzorcowym działaniem. Odblokowanie urządzenia trwa zaledwie ułamki sekund, a odcisk palca jest rozpoznawany bezbłędnie nawet wtedy, gdy palec jest wilgotny.

Huawei Mate 20 lite może pochwalić się obecnością technologii NFC. Specjalny chip umożliwi dokonywanie płatności zbliżeniowych smartfonem w taki sam sposób, w jaki płacimy kartami płatniczymi. Wystarczy zainstalować na smartfonie aplikację banku oferującego możliwość płatności za pośrednictwem NFC lub postawić na popularne rozwiązanie Google Pay.

Producent nie zapomniał o miłośnikach muzyki. W smartfonie obecne jest coraz rzadziej pojawiające się gniazdo audio jack 3.5 mm. Za jego pośrednictwem do urządzenia podłączyć można słuchawki. Para niezłych słuchawek dousznych znajduje się w zestawie z telefonem. Huawei zadbał także o odpowiednią donośność głośnika mono ukrytego w dolnej krawędzi obudowy. Generowane przez niego dźwięki są naprawdę satysfakcjonującej jakości.

Na amatorów fotografii mobilnej czeka zestaw aparatów pozwalających na wykonanie dobrej jakości zdjęć. Z tyłu znajduje się podwójny moduł 20 + 2 Mpix. Z przodu producent zdecydował się wykorzystać matryce o rozdzielczości 24 i 2 Mpix. Aparaty pomocnicze pozwalają uzyskać w fotografii portretowej jeszcze lepszy efekt rozmycia tła (bokeh). Aparaty Huawei Mate 20 lite wspomagane są przez sztuczną inteligencję, która pomaga dobrać najlepsze ustawienia do fotografowanej sceny. Aplikacja po włączeniu trybu AI samodzielnie wykryje w kadrze zwierzęta, roślinność, a nawet zabytki i dostosuje parametry celem uzyskania jak najlepszej fotografii. Zdjęcia wykonane za dnia cieszą oko poziomem detali i niezłą rozpiętością tonalną. Kamerka do selfie nie pozostaje ze swoją wydajnością daleko w tyle. Osoby rejestrujące za pomocą smartfonów filmy bez wątpienia docenią tryb 16-krotnego slow motion, umożliwiający nagrywanie materiałów wideo w zwolnionym tempie, w 480 klatkach na sekundę.

Huawei Mate 20 lite korzysta z najnowszego układu Kirin 710, wykonanego w 12 nm procesie technologicznym, wspieranego przez 4 GB pamięci RAM. Taki zestaw czyni ze smartfona urządzenie sprawnie radzące sobie z płynną obsługą zarówno systemu Android, jak i instalowanych na nim aplikacji. Przełączanie się pomiędzy otwartymi aplikacjami jest płynne, podobnie jak działanie nawet co bardziej wymagających programów. W swojej klasie cenowej Mate 20 lite na pewno nie zawodzi, a dla wielu osób jego działanie będzie pozytywnym zaskoczeniem.

Huawei Mate 20 lite nie jest może najwydajniejszym ze smartfonów w swoim segmencie, ale zastosowanie procesora Kirin 710 ma swoje zalety. Niemałym atutem płynącym z wykorzystania tego nowoczesnego, energooszczędnego procesora jest czas pracy na baterii, jaki Mate 20 lite oferuje użytkownikowi. Dla wielu osób będzie to kwestia ważniejsza, niż wydajność w wymagających, trójwymiarowych grach. Bateria w Huawei Mate 20 lite ma pojemność 3750 mAh. W połączeniu z wykonanym w nowym procesie technologicznym procesorem i dobrze zoptymalizowanym oprogramowaniem umożliwi ona nawet 2 dni pracy bez konieczności ładowania. Jeśli ze smartfona korzystacie często, urządzenie będziecie zapewne ładowali późnym wieczorem. Proces ten znacząco usprawnia obecna w zestawie ładowarka 9V2A i technologia szybkiego ładowania. Warto w tym momencie zaznaczyć, że Mate 20 lite dysponuje nowoczesnym i wygodnym w obsłudze złączem USB Typu C.

Huawei Mate 20 lite jawi się jako świetna propozycja dla użytkowników poszukujących smartfona pięknego, solidnie wykonanego, wyposażonego w efektowny ekran oraz gwarantującego długi czas pracy na baterii. Konkurencja w średnim segmencie cenowym jest duża, ale propozycja Huawei wychodzi ze starcia z konkurentami obronną ręką, oferując naprawdę wiele. Mate 20 lite to urządzenie kompletne, oferujące praktycznie wszystkie nowe technologie, jakimi może dysponować urządzenie sprzedawane w tak przystępnej cenie. Mamy tu moduł NFC, USB Typu C, czy też traktowane przez wiele firm po macoszemu złącze audio jack 3.5 mm. Miłośników fotografii mobilnej nie zawiodą podwójne aparaty umieszczone po obu stronach urządzenia. W cenie ok. 1299 złotych trudno oczekiwać więcej od tego, co oferuje Huawei Mate 20 lite.

Mocne strony Huawei Mate 20 lite:

- piękna obudowa

- świetna jakość wykonania

- jasny, kontrastowy ekran

- dobra jakość zdjęć

- szybki czytnik linii papilarnych

- długi czas pracy na baterii

- NFC