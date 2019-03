Huawei chce być liderem rynku laptopów w ciągu 3 lat

- Nasz cel to zostać liderem rynku laptopów w Polsce w ciągu 3 lat. Już w tym roku nasze portfolio znacząco się powiększy. Zaczynamy od mocnego produktu, MateBooka 13, który już teraz zbiera doskonałe recenzje między innymi za innowacyjną funkcję szybkiej transmisji danych OneHop, która pozwala przerzucić nawet 500 zdjęć z urządzenia na urządzenie w zaledwie minutę – powiedział Jefferson Zhang podczas uroczystej prezentacji.

Na polskiej premierze obecni byli dziennikarze, klienci i partnerzy biznesowi Huawei. W prezentacji produktu uczestniczyli członkowie #TeamHuawei: wokalistka Sarsa i dziennikarz Krzysztof Jankowski „JANKES”.

- Dzisiejsza polska premiera MateBooka 13 to symboliczne rozpoczęcie naszej drogi po pierwsze miejsce w tej kategorii. Laptopty stają się dla nas równie ważne jak smartfony – powiedziała Dorota Haller, dyrektorka marketingu, komunikacji i digital Huawei CBG Polska.

Huawei MateBook 13 wyróżnia się wyświetlaczem FullView o rozmiarze 13 cali, z bocznymi ramkami mierzącymi zaledwie 4,4 mm, elegancką, smukłą konstrukcją i rozwiązanami poprawiającymi komfort korzystania, między innymi pojemną baterią, czytnikiem linii papilarnych i funkcją transmisji danych OneHop, która w wygodny sposób pozwala na wymianę danych między urządzeniami użytkownika, wystarczy je do siebie przyłożyć (np. smartfon do laptopa).

Huawei MateBook 13 został już przetestowany i oceniony przez polskich dziennikarzy technologicznych:

- Zaryzykuję stwierdzenie, że to jedne z najlepszych (o ile nie najlepsze) komputery przenośne z Windowsem - Tomasz Popielarczyk, Antyweb.pl.

- Ten laptop (MateBook 13), jeśli chodzi o możliwości to nadal wysoka półka, ale cenowo zdecydowanie łatwiej przystępna dla przeciętnie zamożnych nabywców - Krzysztof Bogacki, Chip.pl

- Komputery Huawei MateBook to jedne z najciekawszych ultrabooków na rynku. To świetne, dobrze przemyślane i solidnie wykonane urządzenia - Jan Rybczyński, GSMonline.pl.

- Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to maszyna wysokiej klasy, a po rozpoczęciu pracy można tylko utwierdzić się w tym - Dawid Kosiński, Spidersweb.pl.

- Jako dziennikarz technologiczny, który wykorzystuje komputer w 90 proc. do wprowadzania tekstu, bez wahania mógłbym Huawei zaufać. Najnowszy notebook firmy z Shenzhen przykuwa wzrok świetnym wyglądem, ma genialną klawiaturę i łatwo zabezpieczyć go przed potencjalnym złodziejem, korzystając z biometrii. Plus też za stację dokującą wliczoną w cenę i funkcję OneHop - Piotr Urbaniak, tech.wp.pl.

Elegancka, smukła konstrukcja

Huawei MateBook 13 wyposażony został w wyświetlacz FullView o proporcji 3:2, z bocznymi ramkami mierzącymi zaledwie 4.4 mm, dzięki czemu zajmuje aż 88% wewnętrznej powierzchni ekranu. Najwyższa konfiguracja urządzenia wyposażona jest w ekran dotykowy.

Urządzenie charakteryzuje się designem klasy premium – obudowa została wykonana z aluminium, a wymiary urządzenia wynoszą zaledwie 286 x 211 x 14,9 mm, natomiast waga - tylko 1,28 kg (model z osobnym procesorem graficznym: ok. 1,3 kg).

Stabilność i wydajność działania

Huawei MateBook 13 gwarantuje stabilną i wydajną pracę. W najwyższej konfiguracji urządzenie zasilane jest procesorem Intel® Core™ i7 8565U 8. generacji (Whiskey Lake), który zapewnia 40% większą wydajność od poprzedniej generacji procesora. Szybki dysk SSD PCIe gwarantuje błyskawiczne prędkości odczytu i zapisu danych, a karta NVIDIA® GeForce® MX 150 z 2 GB pamięci GDDR5 wspomaga przetwarzanie grafiki i filmów oraz wykorzystanie urządzenia do rozrywki w czasie wolnym.

Huawei MateBook 13 został wyposażony w potężne ogniwo o pojemności 42 Wh, pozwalające na 9,6 godzin ciągłego odtwarzania wideo FHD, 8,6 godzin pracy biurowej oraz 7,2 godziny korzystania z internetu.

Szybka wymiana danych między telefonem a komputerem

Wprowadzając do oferty MateBook 13, Huawei opracował funkcję OneHop, która w wygodny sposób pozwala na wymianę danych między urządzeniami użytkownika. Za pośrednictwem sieci Wi-Fi, bez konieczności korzystania z sieci komórkowej, kabla USB czy oprogramowania stron trzecich można szybko, łatwo i bezpiecznie wymianić pliki między komputerem a smartfonami Huawei (które wyposażone są w moduł NFC i działają na EMUI 9.0 lub wyższym).

Ciekawą funkcją MateBook 13 jest możliwość zsynchronizowania galerii zdjęć komputera z galerią na urządzeniu mobilnym. Łatwy w obsłudze interfejs pozwoli na wygodne i szybkie zarządzanie wszystkimi zdjęciami.

Komfortowa praca, zasilacz dla wielu urządzeń

Praca mobilna zazwyczaj oznacza konieczność noszenia przy sobie kilku urządzeń, przy czym każde z nich ma inna ładowarkę, co zwiększa ilość bagażu. Mając to na uwadze, inżynierowie Huawei wyposażyli MateBook 13 w lekki i wygodny zasilacz o mocy 65W. Zasilacz umożliwia szybkie ładowanie nie tylko laptopów HuaweinMateBook X Pro, MateBook X czy MateBook E, ale także urządzeń mobilnych. 15 minut szybkie ładowanie MateBooka 13 pozwala na 2,5 godziny pracy biurowej.

MateBook 13 został wyposażony w przycisk zasilania One Touch, z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych, który pozwala na bezpieczne logowanie się do komputera za pomocą jednego dotknięcia.

Fanów rozrywki ucieszy moduł Dolby Atmos®- po podłączeniu słuchawek użytkownik może cieszyć się przestrzennymi efektami dźwiękowymi najwyższej jakości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://consumer.huawei.com/pl