Duży ekran, wysoka wydajność i bezgłośna praca - wydaje się Wam, że laptop o takiej charakterystyce musi być ciężki i nieporęczny? Nic bardziej mylnego! HP Envy łączy ze sobą wszystkie te pożądane cechy w eleganckiej, ultraprzenośnej i niebywale lekkiej formie.

bardzo długi czas pracy na baterii

niezła wydajność

fenomenalny design

krótki czas ładowania

niewielka waga

czytnik linii papilarnych poprawiający bezpieczeństwo danych

bogaty zestaw nowoczesnych złączy

możliwość podłączenia dwóch wyświetlaczy zewnętrznych

atrakcyjne ceny

Nowe laptopy HP Envy to prawdziwy przełom jeśli chodzi o notebooki stworzone dla ludzi biznesu i osób, które szukają ultraprzenośnego laptopa wyposażonego w duży wyświetlacz. Do wyboru mamy tutaj laptopy z otoczonymi wyjątkowo cienkimi ramkami ekranami, o przekątnej 13.3-cali oraz 17.3-cali, które opcjonalnie mogą zostać wyposażone w matryce o rozdzielczości Ultra HD 4K (3840x2160 pikseli). Efektowne, aluminiowe obudowy, solidne i stylowe zawiasy oraz pełnowymiarowa klawiatura - te rzeczy widać już na pierwszy rzut oka, a przy bliższym kontakcie jest tylko lepiej.Wewnątrz konstrukcji ważących ok. 1.2 kg (modele z matrycą 13.3") lub ok. 3 kg (modele z matrycą 17.3") znajdziemy bardzo rozsądnie dobrane podzespoły, których zadaniem jest zmaksymalizowanie czasu pracy na baterii. HP Envy są w stanie działać nawet przez 10 (wariant 13.3") lub 14 godzin (wariant 17.3") bez konieczności podłączania ich do ładowarki. Świetny wynik! Są to laptopy wręcz stworzone do zabrania w służbową lub... wakacyjną podróż. W samochodzie można puszczać na nich bajki dzieciom, podczas postoju odpisać na ważne maile, a po dojechaniu na miejsce sprawdzić lokalne atrakcje i zaplanować kolejny dzień - wszystko to jeszcze przed wpięciem zasilacza do gniazdka. Swoją drogą, ładowanie akumulatora do poziomu 90% trwa zaledwie 90 minut.Firma HP postawiła na energooszczędne procesory do Intel Core i7-8550U, szybkie dyski SSD NVMe M.2, a także nawet 16 GB RAMu. Dopełnieniem pozytywnego obrazu specyfikacji są zintegrowane układy graficzne, wspierane w wybranych modelach przez dedykowane karty NVIDIA GeForce MX150. Co to oznacza dla użytkownika? Dyski SSD zadbają o krótki czas transferu plików i błyskawiczne uruchamianie się preinstalowanego systemu Windows 10, a pozostałe podzespoły dostarczą wydajności niezbędnej do płynnego odtwarzania multimediów, a nawet niektórych mniej wymagających gier.Laptopy HP Envy to także dbałość o detale. Mimo tak kompaktowy rozmiarów urządzenia są należycie chłodzone, co zwiększa komfort pracy nawet w upalne dni. Oprócz złączy USB 3.0 w laptopach znalazło się miejsce na port USB Typu C, a nawet HP SecurePad, czyli czytnik linii papilarnych wbudowany w touchpad, pozwalający łatwo zabezpieczyć sprzęt przed niepowołanymi osobami. Przydatne w przypadku laptopa służbowego prawda? Warto także wspomnieć o możliwość podłączenia do laptopa aż dwóch monitorów 4K... A to jeszcze nie koniec atrakcji, bowiem w ultrasmukłych obudowach znalazło się miejsce dla przyzwoitego systemu dźwięku Bang & Olufsen.HP Envy to jedne z najlepszych laptopów biznesowych, jakie możecie obecnie kupić i zabrać ze sobą w podróż. Lekkie, stylowe, efektowne i przede wszystkim przemyślane konstrukcje zwiększą produktywność użytkownika oraz zachęcą go do działania. Wisienką na torcie jest tu fakt, że HP Envy wbrew temu, czego moglibyście się spodziewać, sprzedawane są w naprawdę przystępnych cenach.