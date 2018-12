HP ENVY 13 - piękny, ultralekki i wydajny

HP ENVY 13 to jeden z najpiękniejszych, najsmuklejszych i najkorzystniej wycenionych laptopów z ekranem o przekątnej 13.3-cala. Warto wiedzieć, że w sprzedaży znajduje się także większy wariant z ekranem 17.3-calowym. Zamknięty w smukłej aluminiowej obudowie o grubości zaledwie 14.9 milimetra laptop jest świetnym wyborem dla osób, które często podróżują. Powód? Jak wykazują pomiary, akumulator laptopa pozwala nawet na 14 godzin działania urządzenia! Pojemną baterię można naładować do poziomu 50% w zaledwie 45 minut za sprawą technologii HP Fast Charge. A to dopiero początek zalet urządzenia!

Obudowa wykonana z matowego aluminium jest nie tylko piękna, ale także świetnie wykonana. Sztywność konstrukcji stoi na wysokim poziomie, a urządzeniu nie brakuje nowoczesnych złącz pozwalających na komfortową pracę. Dość powiedzieć, że sprzęt oferuje dwa złącza USB Typu A i nie zabrakło w nim czytnika kart micro SD, używanych często w smartfonach. HP Envy 13 jest lekki - waga na poziomie 1.23 kg czyni z niego świetny sprzęt biznesowy oraz ultralekkie urządzenie dla studentów, dziennikarzy i pracowników biurowych. W pracy pomaga wygodna, pełnowymiarowa klawiatura.

Firma HP zadbała o odpowiedni ekran o rozdzielczości do 4K. Panel cechuje się wysokim poziomem kontrastu, bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów oraz szerokim pokryciem palety kolorów sRGB. Parametry są świetne jak na laptopa, którego cena startuje z poziomu niższego, niż 3000 złotych. W departamencie multimedialnym w parze z jakością ekranu idą donośnie grające głośniki stworzone we współpracy z firmą Bang & Olufsen.

Kultura pracy laptopa stoi na wysokim poziomie. Nie dość, że układ chłodzenia pracuje niebywale cicho, to jest on szalenie skuteczny. Nawet pod bardzo dużym obciążeniem nie występuje tutaj odczuwalny throttling, który mógłby niekorzystnie wpływać na wydajność podzespołów. Do wyboru mamy konfiguracje z procesorami Intel Core i5 oraz Core i7 8. Generacji i nawet 16 GB pamięci RAM. Specyfikacja z wydajnym GPU pozwala na tym niepozornym laptopie całkiem komfortowo pograć w wiele gier, takich jak Diablo 3, popularne CS: GO, czy też inne niezbyt wymagające tytuły.

HP ENVY 13 to zaskakująco atrakcyjnie wyceniony laptop, który powinien spodobać się każdej osobie poszukującej ultraprzenośnego urządzenia do pracy i multimediów. W parze z fenomenalnym wyglądem idzie tu niska waga, kompaktowe wymiary i ekran, którego pozazdrościć HP ENVY może wiele innych, droższych laptopów. Wysoki komfort pracy zapewnia wygodna klawiatura oraz cicha praca wydajnego układu chłodzenia. Czego chcieć więcej?

Mocne strony laptopa HP ENVY 13:

- bardzo długi czas pracy na baterii

- lekka, kompaktowa obudowa

- fenomenalny design

- cicha praca, nawet pod obciążeniem

- jasny, kontrastowy ekran

- wysoka wydajność i minimalny throttling

- atrakcyjna cena