Hanna Lis na spotkaniu z wrocławiankami, które zachorowały na endometriozę. Wiecie co to za choroba?

Recenzja. „Kichot” – najnowsza premiera we Wrocławskim Teatrze Lalek. Baśniowa opowieść dla starszych widzów

„Kichot” – najnowsza premiera we wrocławskich „Lalkach” zachwyca. I to bardzo. Bo to i spektakl mądry, i świetnie zagrany, a jego oprawa powala na kolana. Ale po kolei.