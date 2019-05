Hala lekkoatletyczna powstanie w końcu we Wrocławiu. Kiedy i gdzie?

We Wrocławiu wybudowana zostanie specjalistyczna hala lekkoatletyczna. Podpisany w tej sprawie został właśnie list intencyjny.

Obiekt wybudowany zostanie na ośmiohektarowej działce na wrocławskich Kłokoczycach. Teren ten należy do klubu Ślęza Wrocław, który to dwa lata temu został jego wieczystym użytkownikiem.

Hala będzie łączyła w sobie możliwość uprawiania sportów typowo lekkoatletycznych (profesjonalne bieżnie 200 i 60m, skocznie: w dal, do trójskoku, skoku wzwyż i o tyczce) z przestrzenią do gier zespołowych.

- Powstanie takiego miejsca we Wrocławiu to bardzo ważna inwestycja. Dzisiaj, o ile w sezonie letnim mamy gdzie trenować, to zimą musimy wyjeżdżać. Na dłuższą metę jest to bardzo męczące. Uważam, że dobre warunki do uprawiania sportów wpłyną także na liczbę dzieciaków, które będą chciały to robić, a także nasze sukcesy na dużych imprezach - mówi Rafał Omelko, mistrz świata w sztafecie 4x400m.