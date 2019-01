Gwiazdy, przedpremiery, recitale. W sobotę rusza 7. Festiwal Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Na Festiwalu Aktorstwa Filmowego we Wrocławiu aktorzy nagradzają swoich kolegów po fachu za wybitne kreacje aktorskie. Kto w tym roku jest nominowany do nagrody Złoty Szczeniak? Zacznijmy od Pań.

O nagrodę Złotego Szczeniaka w kategorii pierwszoplanowa rola kobieca, powalczy pięć pań: Joanna Kulig – „Zimna wojna”, Gabriela Muskała – „Fuga”, Dorota Kolak – „Zabawa, zabawa”, Agata Kulesza „Pewnego razu w listopadzie”, Grażyna Błęcka-Kolska – „Ułaskawienie”.Natomiast nominacje za drugoplanowe role kobiece otrzymały: Aleksandra Konieczna – „Jak pies z kotem”, Anna Radwan – „Kamerdyner” i Gabriela Muskała – „7 uczuć”.

A Panowie? Kto będzie miał szansę dostać „Szczeniaka”?

Nominację otrzymało czterech aktorów w kategorii pierwszoplanowa rola męska: Andrzej Chyra – „Eter”, Olgierd Łukaszewicz – „Jak pies z kotem” , Adam Woronowicz – „Kamerdyner”, Michał Koterski – „7 uczuć” oraz trzech w kategorii drugoplanowa rola męska: Janusz Gajos – „Kamerdyner”, Łukasz Simlat – „Fuga”, Borys Szyc – „Zimna wojna”.

Jurorzy będą w tym roku mieli szczególnie trudne zadanie, bo wiele ról zachwyca.

Specyfiką tego festiwalu jest, że jury składa się wyłącznie z aktorów. Nie jest łatwo oceniać pracę kolegów, ale tworząc ten festiwal, uznałem, że tylko aktor może najsprawiedliwiej ocenić kreację aktorską. I zapewne dlatego, aktorzy bardzo wysoko cenią tę nagrodę, bo przyznawana jest przez kolegów po fachu.

Zatem, kto w tym roku oceniał będzie pracę kolegów?

Skład jury wygląda następująco: Zbigniew Waleryś – laureat Złotego Szczeniaka za drugoplanową kreację aktorską w filmie „Papusza”, znakomity wrocławski aktor Robert Gonera i przewodniczący tego zacnego składu Jan Nowicki, którego sylwetki przybliżać nie potrzeba.

Jakie filmy będziemy mogli zobaczyć w tym roku, w ramach festiwalu?

W ramach konkursu pokażemy dziewięć filmów, z których nominowaliśmy piętnastu aktorów i aktorek. Są to: „Zimna wojna”, „Fuga”, „Zabawa, zabawa”, „Ułaskawienie”, „Eter”, „Jak pies z kotem”, „Kamerdyner”, „7 uczuć”, „Pewnego razu w listopadzie”.

Ale filmy to nie wszystko.

Zapraszamy również na uroczyste gale do Teatru Polskiego oraz imprezy towarzyszące do Centrum Technologii Audiowizualnych. Galę otwarcia poprowadzą Małgosia Kożuchowska i Tomek Karolak, bohaterowie popularnego serialu Rodzinka.pl. Tego wieczoru wręczymy już pierwszą nagrodę za wybitne osiągnięcia w aktorstwie filmowym, która trafi do rąk Andrzeja Seweryna. Wieczór zakończy monodram w wykonaniu Soni Bohosiewicz pt. „Chodź ze mną do łóżka”. A po gali, tradycyjnie już zapraszam wszystkich na festiwalowy tort i lampkę wina. Będzie okazja, aby się bliżej poznać, porozmawiać i zrobić sobie wspólne zdjęcie. Tak będzie w sobotę 20 października, a od niedzieli zapraszam na pięciodniowy maraton filmowy do Dolnośląskiego Centrum Filmowego oraz CeTA, gdzie będzie można zobaczyć recital Piotra Machalicy „Mój ulubiony Młynarski” i monodram „Domówka” w genialnym wykonaniu Soni Bohosiewicz. Festiwal zakończymy Galą, podczas której wręczymy drugą nagrodę za wybitne osiągnięcia w aktorstwie filmowym. Tym razem, Platynowy Szczeniak, powędruje do Anny Seniuk. Galę poprowadzą Robert Gonera i Ania Dereszowska, która wystąpi również z recitalem. Będzie się można przekonać, że Ania jest nie tylko świetną aktorką, ale również znakomitą piosenkarką.

Wśród wymienionych filmów – są też, które zobaczymy przedpremierowo.

Tak. Wśród filmów, które nie weszły jeszcze na ekrany kin, zobaczymy m.in. najnowsze dzieło Krzysztofa Zanussiego „Eter”, ze znakomitą rolą Andrzeja Chyry, za którą został nominowany do nagrody Złotego Szczeniaka w kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola męska. Przedpremierowo pokażemy też „Fugę” z nominacjami Gabrieli Muskały i Łukasza Simlata oraz film Kingi Dębskiej „Zabawa, zabawa” z Dorotą Kolak w roli głównej, za którą dostała nominację. Widzowie będą mogli również obejrzeć „Ułaskawienie”, najnowszy film Jana Jakuba Kolskiego. Przypomnijmy, że odtwórczyni głównej roli w tym filmie, Grażyna Błęcka-Kolska, na festiwalu w Gdyni otrzymała Złote Lwy, pokonując m.in. faworyzowaną Joannę Kulig. Zobaczymy, jak będzie u nas.

Którzy z nominowanych aktorów przyjadą do Wrocławia?

Swój przyjazd do Wrocławia i chęć spotkania się z widzami zapowiedzieli już m.in. Grażyna Błęcka-Kolska i Olgierd Łukaszewicz.

Wstęp na seanse jest darmowy, tak jak co roku? Kiedy odbierać wejściówki i gdzie?

Tak. Chociaż szczerze przyznam, że jest mi coraz trudniej utrzymać bezpłatny wstęp. Niejednokrotnie zwracaliśmy się do władz Wrocławia o jakiekolwiek wsparcie tej jakże ważnej dla mieszkańców imprezy, ale nigdy nie otrzymaliśmy nawet złotówki. Mało tego, nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi na nasze pisma. To bardzo przykre, że Europejska Stolica Kultury, nie dba o wrocławskie inicjatywy kulturalne, dzieląc je według tylko sobie znanego klucza, na lepsze i gorsze. Tworząc ten festiwal, postawiłem przed nim - jako cel główny- ogólną dostępność dla wszystkich wrocławian, bez względu na zasobność portfela. Jedyne kryterium, które trzeba spełnić, aby otrzymać wejściówkę, to stanąć po nią w kolejce. Tym bardziej pragnę podziękować wszystkim naszym donatorom. Ośrodkowi Kultury i Sztuki, Centrum Technologii Audiowizualnych, Odrze – Film, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wszystkim pozostałym naszym darczyńcom. Wejściówki będzie można odebrać już w najbliższą sobotę 13 października od godz. 12.00, w kasach Dolnośląskiego Centrum Filmowego. W tym roku zmieniliśmy nieco zasady wydawania wejściówek. Pierwszego dnia wydamy ich 70%, resztę w dniu pokazu filmu na godzinę przed projekcją.

Jakie miasta z Dolnego Śląska zostały zaproszone do współorganizacji FAF-u?

FAF cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród Dolnoślązaków. Przypomnę tylko, że jednym z celów, które festiwal ma spełniać, jest promocja Dolnego Śląska. W tym roku Festiwal Aktorstwa Filmowego odwiedzi: Bystrzycę Kłodzką, Strzelin, Siechnice i Świebodzice. Tam również odbędą się recitale, monodramy, projekcje filmów i spotkania z aktorami. Przygotowaliśmy ponad 20 tysięcy miejsc. Szczegółowy program można znaleźć na naszej stronie www.festiwalaktorstwa.pl.

Rozmawiał Robert Migdał