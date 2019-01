Grzyby na Dolnym Śląsku! Gdzie są? Najnowszy raport [PAŹDZIERNIK 2018]

o zdecydowanie nie koniec sezonu grzybowego, a jeśli prognozy pogodowe się spełnią, to może być początek jesiennego wysypu! W wielu miejscach na Dolnym Śląsku możemy dziś znaleźć podgrzybki, prawdziwki, kozaki i inne jadalne gatunki grzybów. Troszkę popadało, a w najbliższych dnia ma się zrobić cieplej, co jeszcze poprawi sytuację grzybową. Jednak na grzybobranie można się śmiało wybrać już w ten weekend. Śledzimy dla Was najnowsze doniesienia i aktualizujemy teksty. Przed Wami najnowsza galeria z najlepszymi lokalizacjami na weekend 27-28 października na Dolnym Śląsku. Niezmienne prosimy o przesyłanie nam Waszym zgłoszeń i zdjęć z udanych grzybobrań na adres grzyby@gazeta.wroc.pl. DARZ GRZYB!