Grzegorz Schetyna mówi "nie" Bogdanowi Zdrojewskiemu. Przeczytaj szczegóły

Brak rekomendacji dla Bogdana Zdrojewskiego to duże zaskoczenie, bowiem cieszy się on we Wrocławiu i regionie ogromną popularnością. Platforma w okręgu wrocławskim i opolskim na jedynkę wystawiła Janinę Ochojską, na dwójkę senatora Jarosława Dudę, a na czwórkę Andrzeja Bułę, marszałka województwa opolskiego. Na liście znajdzie się również były tyczkarz Władysław Kozakiewicz.

A co z Bogdanem Zdrojewskim?

Jest jednak jeden problem – sam Zdrojewski nie pali się do wyborów do parlamentu.

Na antenie Radia Wrocław przyznał, że do Sejmu nie zamierza startować. - Nie wykluczałem powrotu do polityki krajowej, ale w innej formie niż start do parlamentu – powiedział radiu były prezydent Wrocławia.