Grzegorz Schetyna: Kto podnosi rękę na dzieci podnosi ją na Polskę

Jak podkreślił, propozycje nowych rozwiązań legislacyjnych, to jednocześnie sprawdzian woli polskiego parlamentu i partii rządzącej, czy ostatnie słowa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, to rzeczywista chęć zmierzenia się z tym problemem, czy tylko zasłona dymna i próby zamiecenia afer z udziałem księży pod dywan.

Borys Budka przypomniał zmiany wprowadzone w czasach rządów koalicji PO-PSL w 2010 roku. Były to rozwiązania, które wprowadzały karanie za przestępstwa pedofilskie w internecie, a także wydłużyliśmy okres przedawnienia w tych sprawach. - Teraz idziemy o krok dalej i sprawdzamy dobrą wolę parlamentu – podkreślił Budka.

Tylko nie mów nikomu. Dokument Sekielskiego obejrzało już ponad 2,5 miliona osób!

Grzegorz Schetyna przyznał, że proponowane zmiany w prawie, to reakcja na premierę filmu „Tylko nie mów nikomu” Tomasza Sekielskiego, a także zarzuty ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński w niedzielę zarzucił koalicji PO-PSL, że za ich rządów nie dość skutecznie walczono ze zjawiskiem pedofilii. "My nigdy tego rodzaju zjawisk, nigdy patologii w żadnej dziedzinie - także i w sferze Kościoła - nie tolerowaliśmy i nie będziemy tolerować. Co więcej, to my podjęliśmy walkę z pedofilią, wprowadzając rejestr pedofilów. A kto się przeciwstawiał, kto krzyczał o wolności? Platforma Obywatelska" - podkreślił podczas konwencji w Szczecinie prezes PiS.