Groźny wypadek we Wrocławiu. Sarna wpadła do auta przez przednią szybę! Zobacz zdjęcia

Wrocław. Nielegalne wysypisko śmieci na ul. Szczecińskiej zostało celowo podpalone - tak wykazało śledztwo

Przypomnijmy. Potężny pożar wybuchł we Wrocławiu w niedzielę 16 grudnia ubiegłego roku. Kilka dni temu do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu dotarły wyniki ekspertyzy specjalisty od pożarnictwa.