Groźny wypadek niedaleko Wrocławia. Skoda zmiażdżona przez ciężarówkę

W czołowym zderzeniu skody octavii i ciężarowego DAF-a ciężko ranne zostały dwie osoby. Jedną z nich zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Po czołowym zderzeniu skody i ciężarówki zmiażdżony samochód osobowy wpadł do rowu. W środku skody uwięzione były dwie osoby. Strażacy uwolnili je przy użyciu sprzętu hydraulicznego.

Jak informuje portal ratowniczy olesnica998.pl, ciężko ranny kierowca skody został zabrany przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu. Lżej poszkodowana pasażerka została przewieziona karetką do szpitala w Oławie.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobówką z nieustalonych przyczyn nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu pod prawidłowo jadącą ciężarówką. Kierowca ciężarówki próbował „uciekać” na pobocze, ale nie udało mu się uniknąć zderzenia.