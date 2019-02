Groźny pożar budynku pod Jelenią Górą. W trakcie pożaru wybuchła butla z gazem (ZDJĘCIA)

Groźny pożar pod Jelenią Górą. Doszło do niego we wtorek wieczorem. Przed godziną 22 zapalił się budynek mieszkalny w miejscowości Staniszów. Mieszkańcy ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. - W chwili przyjazdu pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia, ogień obejmował górną kondygnację budynku oraz dach. W momencie kiedy ratownicy mieli wchodzić do budynku doszło do wybuchu butli z gazem. Jak się okazało w budynku były jeszcze dwie butle z gazem. Przyczyna pożaru nie jest znana - informują strażacy.